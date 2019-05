Isaías Rodríguez Renuncia como Embajador en Italia.

Isaías Rodríguez, quién hasta el día de hoy se desempeñó como embajador de Venezuela en Italia, representando al régimen de Nicolás Maduro, presentó esta tarde su renuncia, de forma pública a través de una carta dirigida a Nicolás Maduro en las redes.

En la carta, Rodríguez expresa que sus intenciones de publicar la renuncia, se debe a que es una decisión “definitiva”.

“Renuncio, presidente, a mis dosis de insomnio, estrés, aflicción y a las víboras con cabeza triangular que desde hace mucho tiempo lo acompañan”, indicó Rodríguez en su carta.

En este sentido, Isaías Rodríguez ratificó su apoyo absoluto al chavismo, pero sin embargo, cuestionó las lealtades que muchos otros tengan hacia Nicolás Maduro.

La carta de renuncia

En una parte del documento, se puede leer lo siguiente: “Con fe absoluta me he aferrado al chavismo, cual una tabla en este océano de contradicciones que rodea su Gobierno (…) Muchos de sus discípulos tienen muy poco de apóstoles; y es cuando todos nos preguntamos ¿si es la iglesia o Dios quien está fallando?”.

Rodríguez, quién también alega dejar el cargo “sin rencores y sin dinero”; aseverando que no posee cuentas bancarias porque “los gringos me sancionaron y la banca italiana me echó de su lonja”.

Las redes sociales reaccionan

Julián Isaías Rodríguez Díaz, ha creado un verdadero impacto político para el chavismo-madurismo con su salida de este cargo público; lo que ha causado una onda expansiva de críticas y comentarios que han atravesado las redes sociales durante esta tarde, especialmente en el twitter.

[#CARTA] "Muchos de sus discípulos tienen muy poco de apóstoles y es cuando nos preguntamos ¿si es la iglesia o Dios quien está fallando?": Isaías Rodríguez renuncia públicamente a su cargo como embajador de Nicolás Maduro

A la hora de cierre de esta nota informativa, la etiqueta “Isaías Rodríguez” se encuentra ubicada en la primera posición; en la lista de los tending topics nacionales deTwitter.

