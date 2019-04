Venezuela: Preventa de Avengers Endgame desató kilométricas colas

La preventa de Avengers: Endgame desató kilométricas colas en cines de centros comerciales venezolanos. El estreno de la saga de los Vengadores está previsto para el 26 de abril y desde ya cientos de venezolanos han acudido adquirir sus boletos.

Desde tempranas horas de la mañana de ayer 22 de abril; distintos fanáticos de la saga Avengers hicieron largas colas para tener el privilegio de ser los primeros en disfrutar del filme; producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures.

A través de las redes sociales varias imágenes y videos capturaron parte de lo que se vivió este día; uno de ellos informó que el primero de la cola llegó a las 5:00 am.

@CinesUnidos cuantos boletos por persona van a habilitar ? Tienen en cuenta la cantidad de personas que estan por comprar !! Estado de #Ansiedad pic.twitter.com/Dg9pfes9mo — Iván Campos (@SoyIvanCampos) April 22, 2019

Avengers: Endgame rompe records en taquillas

En Latinoamérica, tan solo la primera semana desde que pusieron a la venta los tickets para ver Avengers: Endgame; se vendieron más de cinco millones de tickets, alcanzado más de 23 millones de dólares en taquilla.

Estas cifras ubican a la nueva producción cinematográfica de Marvel Studios; como a la número uno en preventas de Marvel.

En Estados Unidos, según los analistas de Evercore ISI Research; se prevé que la película recaude 585 millones de dólares en las taquillas; siendo la cinta más taquillera, superando a la nueva película de Star Wars y todas las anteriores del UCM.

Otro récord que ya rompió fue la duración en cuanto a una película del UCM. Avengers: Endgame tendría una duración de 182 minutos, siendo la más larga hasta el momento. Su antecesora fue Avengers: Infinity War, con una duración de 149 minutos.

Según Fandango, una de las webs más conocidas para compra de entradas de cine en Estados Unidos y Latinoamérica; Endgame supera a la exitosa película Star Wars: The Force Awakens (2015), Star Wars: The Last Jedi (2017), Rogue One: A Star Wars Story (2016) y Avengers: Infinity War (2018). Con información: ACN/Caraota Digital/El Comercio

Preventa de #AvengersEndgame en Cinex San Ignacio. El primero de la cola dijo que llegó a las 5 a.m. La cola le da la vuelta al ala del piso y comienza a bajar por las escaleras de atrás. pic.twitter.com/uAoXr4lOVx — Jhomar Lóp[e]z (@JhomarLopez) April 22, 2019

No deje leer: ¡Earth! Artistas unen sus voces para salvar el medio ambiente (+Video)