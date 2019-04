Taxistas optan por recibir comida como método de pago

Según algunos taxistas de varias líneas privadas que trabajan en la ciudad de Maracay; cada día es más difícil mantener un carro operativo, con la baja tan indiscriminada de pasajeros que no usan el servicio.

Así lo dio a conocer, Jonás Casadiego, presidente de una línea de taxis, “el costo de una carrera corta; supera los 3 mil bolívares, lo cual es insuficiente para el costo del mantenimiento y reparación de un vehículo. Aquí, tenemos varios carros dañados o accidentados por falta de dinero para arreglarlos; pues un rodamiento sobrepasa los 80 mil Bs”.

“Imagínate cuántas carreras debe hacer uno para poder adquirir esa pieza, aquí como quien dice; nos encontramos haciendo nuestro mayor esfuerzo por continuar trabajando, pero es preocupante y hasta desmoralizante; trabajar en estas condiciones económicas”, expresó.

Por otro lado, Bremen Martínez acotó que “aquí a los usuarios se le presentan varias opciones para pagar; últimamente las personas nos pagan con un paquete de arroz, de pasta o harina, incluso hasta con un pedazo de cochino; nos han cancelado una carrera. Se aceptan transferencias y hasta pago móvil; sin embargo no es que los ciudadanos no quieran usar el servicio es que no pueden. El dinero no les alcanza, muchos de los usuarios han comenzado a pagar en pesos o hasta dólares”.

El conductor de una línea del Terminal Central de Maracay, Jean Maldonado, expresó ante la problemática; que “para nadie es un secreto lo costoso que está la vida, estamos en un momento que comes o vives. En este momento, hemos hecho reuniones con los demás transportistas, incluso para dejar de prestar el servicio y dedicarnos a otra cosa; nos sentimos frustrados.

Agregó, que “yo estoy aquí desde las 5:00 de la mañana y hay días que sale una carrera; han pasado tres horas y sigo esperando, muchas veces se nos hace mediodía y preferimos irnos”.

Por su parte, Simón Martínez, otro conductor afectado destacó, “tengo entendido que en Caracas una carrera mínima cuesta 10 mil bolívares; e incluso cobran en dólares dentro de la ciudad. Acá en Maracay, esta situación no ha llegado, pero podría pasar; pues en muchos casos las personas regatean por el traslado, pero se hace muy difícil cobrar poco por la comodidad de trasladarse en un carro”.

ACN/El Siglo/Foto: ES

Lee también Experto advierte dolarización de facto de la economía