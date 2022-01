Cambio de plataforma en venta de entradas para Morat

La agencia de noticias AFP, informó citando un comunicado de la familia del actor, que Ulliel chocó contra otro esquiador; lo que le ocasionó un traumatismo craneoencefálico severo.

Por ello, tuvo que ser trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital Universitario Grenoble-Alpes; pero los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Asimismo, se conoció que fue abierta una investigación para esclarecer las causas del accidente.

El primer ministro de Francia, Jean Castex, acudió a su cuenta oficial de Twitter para lamentar la pérdida del artista. «Ulliel creció con el cine y el cine creció con él. Con gran pesar ahora veremos sus interpretaciones más bellas», escribió.

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s'aimaient éperdument.

C'est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.

Nous perdons un acteur français. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU

— Jean Castex (@JeanCASTEX) January 19, 2022