Mas de 1000 policías de Nueva York dan positivo para Covid-19

Más de 1000 oficiales uniformados en la fuerza policial más grande de los Estados Unidos (Nueva York), han dado positivo para coronavirus.

El departamento de policía de la ciudad de Nueva York, informó este martes que 1.048 de sus oficiales uniformados adscritos a la fuerza y unos 145 miembros civiles habían dado positivo para el COVID-19.

Más de 5.600 oficiales, el 15,6% de la fuerza laboral se reportó enfermo este martes. En total, la policía de Nueva York tiene más de 36.000 miembros.

No obstante, la policía de Nueva York continuó visitando más de 13.560 locaciones (supermercados, restaurantes, espacios públicos y otras instalaciones) para garantizar que los negocios no esenciales permanezcan cerrados y recordar a los neoyorquinos que no se congreguen en público.







Mas de 1000 policías infectados y 5 fallecidos

La semana pasada, la policía de Nueva York perdió cinco miembros, que fallecieron debido a complicaciones relacionadas con el coronavirus: un detective en Harlem; un agente de seguridad escolar de Queens, dos asistentes administrativos y un custodio.

El martes, el Departamento de Policía de Nueva York anunció que la Fundación de la Policía de la Ciudad de Nueva York había comprado 150.000 máscaras; guantes y paquetes de desinfectante para las manos, para ser distribuidos por toda la fuerza policial.

Afortunadamente, el crimen ha caído en la Gran Manzana por segunda semana consecutiva en medio del bloqueo del coronavirus. La tasa de criminalidad general disminuyó un 22%; para la semana que terminó el domingo en comparación con la semana anterior.

La policía registró solo 1.042 delitos, que comprenden la tasa de criminalidad, del 23 al 29 de marzo, casi 300 menos que los 1.337 ocurridos en la semana anterior.

La policía también realizó muchos menos arrestos la semana pasada: 1.712; un 32% menos en comparación con los 2.506 de la semana anterior.

A pesar de la disminución de las cifras, la delincuencia sigue aumentando un 13% durante el año; por lo que la policía ha culpado a la reforma de la ley de fianzas y otras reformas a la justicia penal que entraron en vigencia el pasado 1ro de enero.

#EEUU 🇺🇸: Nueva York, el estado más afectado por el #coronavirus, además de estar preocupado por detener el avance de la pandemia, intenta hacer frente a la gran baja de policías infectados. Cerca de 1000 agentes han dado positivo y casi 5000 están de baja por enfermedad. #N4V pic.twitter.com/JYguMINr2x — Noticias 4Visión (@noticias4vision) April 1, 2020

Con información de: ACN|FoxNews|Redes

