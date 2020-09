Más de 200 mil muertes por COVID-19 acumula Estados Unidos

Una abuela de 90 años de Salta, ciudad al norte de Argentina, capital de la provincia homónima superó la covid-19 y el pueblo la declaró «guerrera del lugar».

Hace pocos días, se dio a conocer la historia de Eulogia Díaz, quien fuera de todo pronóstico debido a su avanzada edad; logró vencer el coronavirus y por eso su nieta decidió difundir por diferentes redes sociales la buena noticia para ella y el resto de la familia.

De acuerdo a medios locales, habitantes del pueblo la declararon por eso la «Guerrera» del lugar, es nuestra gran guerrera»; cuando se enteraron de la recuperación de Díaz.

Asimismo, señalaron que Eulogia vive en Guachipas, una localidad de menos de 2.000 habitantes en el centro-oeste de Salta, en Argentina hasta donde también llegó la covid-19, pero ella fue más fuerte.

Superó la covid-19 abuela de 90 años en Salta

Luego de 25 días, donde la adulta mayor estuvo aislada y desmejorada en su casa y bajo el cuidado de su familia; poco a poco logró salir adelante a pesar de su edad y de las complicaciones que eso pudiera traerle.

«Ahora estoy guapa, este virus que viene de lejos me agarró mal y me tiró a la cama. Mi nieta se desvive por cuidarme y ya estoy mejorada. Yo no salgo a ningún lado y me enfermé», reseñó al equipo del diario El Tribuno

Ante ésta situación que ha dejado en vilo a muchos y otros han perdido la vida, la valiente abuela de 90 años que superó la covid-19; aseguró que cuenta con su propia receta para ayudar en su recuperación.

En su terminología del pueblo explicó que las personas que padecen del coronavirus deben «tomar arrope de chañar, vapor de eucaliptus; y en la mañana una cucharada de miel con limón y aceite».

Siguiendo éstos pasos afirmó que se curó, aunado a los rezos a Dios y el amor que le mostró su familia en todo momento. Al tiempo informó, que está dispuesta a donar plasma si los médicos se lo permiten, con la firme intención de ayudar a salvar otras vidas.

En este contexto vale destacar, que Guachipas es una localidad donde es común ver a personas que superan los 100 años; es por ello que el hecho de que ésta abuela de 90 años superó la covid-19 la convierte en una «guerrera» para sus vecinos y parientes.

Con información: ACN/Infórmate Salta/El Ancasti/Foto: Cortesía

