El 21N y La Lúgubre Cumbre de los Pavosos

La desesperada llamada . En la sede de la estación de radio ubicada en el lujoso hotel todo parece estar sumido en una angustiante espera. El peluquín de Carrasco ha rodado incansablemente por el pulido y pulcro piso de las radiales instalaciones. Y es que “El Bandido José” ha decidido no volver al país y menos mantener alguna comunicación, ni siquiera telefónica, con sus hasta entonces apreciados socios. “Yo le arreglo el peluquín” le sugiere el servil Briceño y Carrasco en estado de incontrolable ansiedad, previa a un ataque de pánico le contesta “Francisco, no te das cuenta que José nos abandonó, nos van a colgar los ganchos, bota por la ventana ese roído peluquín. Y esa es la verdad.

con la lapidaria frase que ponía fin a décadas de supuesta lealtad revolucionaria “A partir de este momento cuéntenme cómo uno de ustedes”. Ante la sorpresiva afirmación todos quedaron atónitos y cuidadosamente se fueron retirando del recinto, se distanciaban pausadamente y hasta se llegó a escuchar a uno de los presentes exclamar “Pancho no debe estar bien, ¿como lo podríamos presentar como el nuevo coordinador de la oposición en Carabobo? “ culminada la pavosa cumbre, “El Bodeguero” se dirigía a un somnoliento Don Pancho para decirle en su inconfundible tono adulante “Jefe los tenemos en nuestras manos, todos son nuestros”.

Y llegó la fecha. Los empleados del acaudalado “Boticario” servían de insustituibles anfitriones y amablemente ubicaban a los convidados. Todo el improvisado salón se cubría de un exquisito olor a carne en vara y también de un inquietante silencio, ya que nadie quería cruzar palabra o mirada con sus adversarios internos. Solo llegaban, en algunas oportunidades, a soltar altisonantes y sardónicas frases “Allí llegó el falso profeta”, “Armando con la venta de ese terreno se llenó”, “Que ni se me acerque el alacrán de Rubén Limas, Henry me prohibió hablarle”, “El negro Pérez Silva cree que nos va joder, que se prepare”. Después de una larga espera al fin aparecía estirándose y bostezando, Don Pancho quien con desdén observaba a los presentes y les comunicaba su decisión de acompañarlos en su novelesca y ficticia aventura. “Necesito que se pongan todos de acuerdo y contarán incondicionalmente conmigo, con todos los recursos necesarios y con el esfuerzo de mi equipo regional” enfurecido proclamaba “Mi único y supremo objetivo, por encima de cualquier absurda medida disciplinaria del PSUV, es evitar la reelección de Rafael Lacava” y finalizaba