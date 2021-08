Al menos 227 personas murieron durante y tras el terremoto de Haití

A 227 sube el número de personas que murieron durante y después del terremoto registrado éste sábado en Haití de magnitud 7.2 en la escala de Ritcher.

De acuerdo a un nuevo balance de Protección Civil, que da cuenta además de «cientos de heridos y desaparecidos»; mientras que del total de muertes, 158 se produjeron en el sur del país.

Por su parte, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, declaró el estado de emergencia como consecuencia del fuerte sismo; que afectó al empobrecido país, en el cual ahora su gobierno debe cubrir cuantiosos daños materiales.

Es así, que durante una conferencia de prensa Henry precisó que “El Gobierno ha decidido esta mañana declarar el estado de emergencia; durante un mes tras esta catástrofe».

Al tiempo, el primer ministro quien asumió el cargo el pasado 20 de julio, 13 días después del asesinato del presidente del país, Jovenel Moise; ahora debe gestionar los pasos a seguir para salir de ésta tragedia y solicitar ayuda internacional para la población más afectada.

