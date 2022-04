Llueven las felicitaciones para Miguel Cabrera

Compartir

Las redes sociales están que explotan por los 3.000 hits de Miguel Cabrera. Ese sencillo que faltaba llegó y ante otro criollo, Antonio Senzatella y detrás del plato estaba su compatriota, Elías Díaz, no se podía pedir más.

El nacido en La Pradera, estado Aragua, con 39 años de cinco días cumplió la meta de convertirse en jugador 33 en pisar el escalón de los 3.000, el séptimo con ese cifra y 500 o más jonrones y el único en la historia de las Grandes Ligas con esos dígidos y una triple corona de bateo (2012: jonrones, impulsadas y average)

Solo por recordar solo estas tres marcas, de muchas que tiene «Miggy» desde que piso un diamante en las Mayores el 20 de junio de 2003, cuando sacó su primer cohete, que fue uno de los 502 vuelacercas que acumula hasta ahora.

Tras dar su petardo, el juego se detuvo por unos minutos, cuando su familia saltó al terreno de juego para felicitarlo, más la algarabía de los aficionados presentes en el Comerica Park; además de recibir las congratulaciones de sus compañeros y sus colegas de Rockies de Colorado.

Histórico! @MiguelCabrera Llegó a 3000 hits! y se une a uno de los clubes más selectos en la historia del béisbol.

Alma llanera y #ArepaPower en las grandes Ligas! #Miggy3000 #MiguelCabrera pic.twitter.com/WmzhnHys2F — EDO (@edoilustrado) April 23, 2022

Congratulaciones por los 3.000 hits de Miguel Cabrera

Desde su equipo, Tigre de Detroit hasta cualquier mortal venezolano llenó de elogios y sintió ese rodado al jardín izquierdo como suyo.

Muy singular la caricatura de Edo, donde se aprecia en la inicial las tres coronas, en señal de la triple corona; los 500, su cifra de jonrones (502) en el segundo cojín y en la antesala los 3.000 hits para cerrar en el «home» con la palabra Cooperstown, donde se espera sea inmortalizado, cinco años despúes de su retiro, que al parecer faltan algunos añitos.

«Histórico! @MiguelCabrera Llegó a 3000 hits! y se une a uno de los clubes más selectos en la historia del béisbol. Alma llanera y #ArepaPower en las grandes Ligas! #Miggy3000 #MiguelCabrera»; acompañó la caricatura @edoilustrado.



«Me dirán a parte de «Cursi», «Chauvunista pero esto de Miguel Cabrera me emocionó y me hizo llorar, ver cómo los gringos lo adoran, se que no descubrió la vacuna contra el sida , pero todo logro de mis hermanos Venezolanos lo celebro como mío»; fue el tuit del usuario de Twitter Quijote Chévere @QuijoteChevere.



«Gracias por regalarle este momento a Venezuela»; coltó en su cuenta Juan Guaidó.



Eres un GRANDE. Eres un TIGRE. Eres HISTÓRICO. ⭐ ¡Muchísimas felicidades al ídolo de Detroit, Miguel Cabrera, tras conectar el hit número 3,000 de su carrera en Las Mayores!#SomosDetroit pic.twitter.com/GBXiyjdi8t — Tigres de Detroit (@TigresdeDetroit) April 23, 2022

Más felicitaciones

También hubo uno muy localista: «Juan Arango, Deyna Castellanos y Miguel Cabrera. Maracay Power (poder) 3 grandes del deporte»; atizó Ruben Jimenes (@Rjimenes).

«¡Orgullo venezolano! Muchas felicidades al ídolo de las Grandes Ligas, nuestro beisbolista Miguel Cabrera por arribar a su hit número 3000 siendo el primer nativo de nuestra tierra en conseguirlo, gracias por todas las alegrías, eres un gran ejemplo para nuestros deportistas»; fue el mensaje de la Alcaldía de Valencia.

«En la hazaña deportiva de los 3.000 HITS estuvieron directamente involucrados 3 venezolanos: Miguel Cabrera (Bateador Designado) Maracay 39 años Antonio Senzatela Rondón (Pitcher) Valencia 27 años Elías Díaz (Catcher) Maracaibo 31 años»; escribió otro usuario.



«Emocionante el momento del abrazo con sus compañeros y su familia. Luego abrazó a Elías Díaz, el catcher venezolano de los , quien ayer nos confesó que estaba ligando que lo diera frente a ellos, solo para ser parte de la historia»; reseñó el periodista Daniel Álvarez-Montes (@DanielAlvarezEE). A saber Las tendencias en Twitter sobre la hazaña del aragüeño ocupaban los cuatro primeros puestos con #Miguel Cabrrera, #23Abr; Miggy3000; #Grandes Ligas, en ese orden. Luego, #Alma Llanera (9); #Maracay (11); #500 HR (12); #Triple Corona (14); #Antonio Senzatella (16); #Roberto Clemente (19). ¡Orgullo venezolano! 🇻🇪 Muchas felicidades al ídolo de las Grandes Ligas, nuestro beisbolista Miguel Cabrera por arribar a su hit número 3000 siendo el primer nativo de nuestra tierra en conseguirlo, gracias por todas las alegrías, eres un gran ejemplo para nuestros deportistas. pic.twitter.com/6PV4U75Tr0 — Alcaldía de Valencia (@alc_valencia) April 23, 2022

ACN/MAS

