30 dias más de cuarentena sin alimentos ni servicios

Maduro destruyó el sistema sanitario nacional

La diputada Dignora Hernández destacó la importancia de consolidar un cambio de gobierno; que permita atender la emergencia humanitaria compleja y la crisis del coronavirus; durante el foro chat «Covid-19 vs crisis humanitaria en Venezuela», l

«El covid-19 llega a Venezuela en el peor de los escenarios», manifestó Dignora Hernández, diputada a la Asamblea Nacional por Vente Venezuela. Para ella es una tragedia tener 30 días más de confinamiento, sin alimentos ni servicios básicos.

Durante el foro chat «Covid-19 vs crisis humanitaria en Venezuela», la legisladora afirmó que la emergencia humanitaria compleja que vive el país deja a la población «en condición de vulnerabilidad» ante la llegada del virus.

Recordó que el régimen de Nicolás Maduro destruyó en los últimos años el sistema sanitario nacional y, además, ha llevado al colapso los servicios públicos. «No hay electricidad, no hay gasolina, no hay transporte ni acceso a internet estable. No tenemos agua, que es tan importante para enfrentar está pandemia», resaltó Hernández.

Agregó, igualmente, que a este escenario se le suma el poco acceso a los alimentos que tienen los ciudadanos debido a los altos costos.

193 casos de Covid-19 en Venezuela

Hasta este martes Venezuela registraba 193 casos de coronavirus confirmados y nueves muertos, según cifras del chavismo. El régimen confirmó 4 nuevos casos de coronavirus

Aparte de las dudas sobre las cifras de covid-19, mencionó que no hay información sobre los sitios donde están confinados los pacientes y el tratamiento que se les está dando.

«Los voceros del régimen son personeros políticos a quien nadie les cree porque han estado al frente de esta tragedia socialista que sigue usurpando Venezuela», precisó.

Confinamiento sin alimentos ni servicios

Como medida para contener la propagación del virus, que hasta ahora ha dejado cerca de dos millones de infectados y más de 123.000 fallecidos en el mundo, la cúpula gobernante decidió extender el estado de alarma nacional y el confinamiento por 30 días.

A juicio de la subjefe de la Fracción 16 de Julio, esta es una estrategia de «confinamiento, sin servicios, alimentos, con discriminación y represión», con la que ha aumentado el control sobre la población.

En medio de este escenario, donde no prestan los servicios públicos ni se garantiza la alimentación, se suma la discriminación para que algunos pocos puedan recibir beneficios a través del carnet de la patria.

«El ‘carnet de la trampa’, es un carnet de control y extorsión electoral que en este momento es usado como control social, para tener a la gente en la casa», afirmó.

«Una de las grandes preocupaciones es saber cómo el pueblo puede resistir 30 días más de confinamiento sin alimentos, sin servicios, con discriminación y represión», subrayó.

Acciones de la oposición

Hernández lamentó que aún no se haya logrado el cese de la usurpación, propuesta en 2019. No obstante, afirmó que la oposición continúa trabajando en ese sentido.

En cuanto al covid-19, indicó que la oposición ha generado algunas iniciativas de asistencia internacional solicitando ayuda humanitaria y la intervención de organismos internacionales «para que Venezuela afronte mejor esta situación».

En este sentido, señaló, se ha solicitado a entes internacionales material de bioseguridad para el personal médico, que actualmente se encuentra en situación de vulnerabilidad debido a la falta de tapabocas y guantes.

Además, recordó que el fin de semana se puso al servicio la población el sistema de teleconsulta para tratar los casos sospechosos de covid-19. Esto, con la finalidad de aliviar la carga del sistema de salud.

Indicó que Vente Venezuela, por su parte, presta apoyo emocional a los ciudadanos para ayudarlos a transitar la cuarentena. También, desde Vente Mundo, brinda asesoría e información básica para los migrantes venezolanos.

«Estas son iniciativas que han tratado de impedir con represión, apresamientos, con bloqueos y no permitiendo la ayuda humanitaria», destacó.

Recomendaciones de la OMS y OPS

Hernández subrayó que la principal propuesta a la población en el cuidado personal y de las familia. Resaltó la importancia de cumplir con las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para evitar contagios.

«Si no cumplimos las medidas de prevención para sobrellevar el confinamiento, no podemos estar actos para ayudar a la sociedad», consideró.

Colaborar con salud personal y familiar, mantener iniciativas con amigos, realizar foros, talleres y conocer los avances científicos y las instrucciones de especialistas, señaló, es una forma de hacerle frente al covid-19.

Además, indicó, debe seguirse las recomendaciones para que al superarse la pandemia, los ciudadanos puedan reintegrarse a la economía y a la vida diaria sin ponerse en riesgo.

«Todo ello nos dará la oportunidad de ser mejores ciudadanos y enfrentar este covid-19 que hoy llega a Venezuela en el contexto de una emergencia humanitaria», argumentó.

En medio de la crisis política, donde el gobierno interino tiene la legitimidad y el régimen el poder de la fuerza, destacó la importancia de exigir la libertad del país.

«La libertad el mejor antídoto para enfrentar todas las situaciones del mundo; es la forma de manejar información clara, de tener acceso a medicinas y a un sistema de salud que no sea precario», señaló.

Iniciativas

El foro chat, indicó la legisladora, es una forma de mantener contacto y atender las inquietudes de los ciudadanos.

En esta oportunidad, 150 personas se sumaron a la iniciativa, incluidos algunos migrantes, manifestando interés por el tema internacional y nacional, y sus temores por la falta de información fidedigna y de protección por el personal médico. Además, los ciudadanos expresaron sus críticas y solicitudes a la dirigencia opositora.

«Esto es ejercer ciudadanía y demandarle a los diputados que den respuesta a sus interrogantes», dijo.

Lejos de olvidarse el crisis política, agregó, la sociedad es consciente de que la forma de enfrentar la crisis mediante un cambio de gobierno.

«En el contexto de la pandemia, cuando sabemos que la situación es de sobrevivencia, los ciudadanos están claros que el origen del colapso del sistema y de la calidad de vida de los venezolanos está dado por una crisis política», enfatizó.

Afirmó que para superar la pandemia se requiere de ciudadanos libres y de un Estado fuerte, con instituciones sólidas, que contenga los contagios, brinde atención a la población y le garantice sus derechos. En este sentido, indicó, lo venezolanos han aprendido que debe «escoger a hombres y mujeres que puedan dar respuesta eficientes a las diferentes situaciones que se seguirán presentando».

«La Venezuela decente, que estudia, trabaja y se forma, no quiere ser engañada, negociada ni usa el tapabocas para callar lo que tenga que callar», finalizó.

