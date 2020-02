38 deportistas a punto de morir en Autopista Caracas-La Guaira

A punto de morir 38 basquebolistas de un equipo infantil; en volcamiento en la Autopista Caracas-La Guaira. Por lo menos una treintena de integrantes del equipo de Baloncesto del Estado Guarico; resultaron con lesiones de consideración.

Los deportistas heridos en el volcamiento en La autopista Caracas – La Guaira; venían en un autobús que cubre la ruta San Juan de Los Morros–Vargas.

Los 32 adolescentes y seis adultos pertenecientes al equipo de baloncesto del estado Guárico; viajaban en la unidad siniestrada.

Siniestro frente a Ciudad Caribia

Los integrantes de la selección de baloncesto del estado Guárico, casi pierden la vida en el volcamiento de un colectivo que cubría la ruta San Juan de los Morros La Guaira .

El siniestro ocurrió en la autopista Caracas – La Guaira a las 8:45 de la mañana a la altura del Distribuidor de Ciudad Caribia.

En el colectivo viajaban 38 personas entre ellos 32 adolescentes y seis adultos pertenecientes al equipo de baloncesto del estado Guárico, quienes acudían a un partido en el litoral central, del total de pasajeros al menos 36 resultaron lesionados.

Los heridos fueron asistidos por Bomberos de La Guaira y traslados a los hospitales Dr. Rafael Medina Jiménez de Pariata y Miguel Pérez Carreño, donde fueron atendidos por politraumatismos.

Según Protección Civil, hasta los momentos no se ha reportado ningún fallecido.

