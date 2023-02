Todo listo para celebrar los 40 años de rock en Valencia con Hombres G

Compartir

Gustavo Dudamel, cumple su sueño de niño en dirigir la Filarmónica de Nueva York, expresó durante una rueda de prensa ofrecida sobre el escenario donde llevará la dirección

El venezolano asume la dirección musical y artística de la formación más veterana de EE.UU., un puesto por el que desfilaron Gustav Mahler, Arturo Toscanini, Leonard Bernstein, Lorin Maazel y otros grandes de la historia de la música.

“Es un sueño estar en un sitio tan emblemático, su pasado impresiona, pero veo también todas las posibilidades que ofrece el futuro, no sólo como institución, como orquesta, sino como factor de identidad de una comunidad y como herramienta de transformación social”, expresó Dudamel.

Director de la Filarmónica de Nueva York

Tras un exitoso periodo al frente de la Filarmónica de Los Ángeles, a la que llegó en 2009, Dudamel se incorporará a la formación neoyorquina como director musical designado en la temporada 2025-2026 y a partir de la siguiente será durante cinco años su 27º responsable. Sucederá en el puesto a Jaap van 0zweden.

“Cuando llegué a la Filarmónica en 2007 tenía el pelo negro y 25 o 26 años”, bromea sobre su primer concierto en Nueva York.

“Lorin Maazel era el director artístico y fue algo muy especial que él me diera la bienvenida. Inmediatamente sentí una conexión con la orquesta, fue un punto de inflexión en mi carrera”. Desde entonces ha dirigido 26 conciertos de repertorio, pero un director, subraya, “no es nada sin una orquesta, no es el centro del universo, y cuando tienes un increíble grupo de músicos como estos no es difícil hacer música excepcional”.

Dudamel primer latino

“El llegar aquí es eso: es ese niño de Barquisimeto que ha tenido la oportunidad de tener este viaje maravilloso y llegar pues a uno de los sitios en instituciones artísticas más emblemáticas del mundo. De manera pues que eso me llena de orgullo a mí. Y que sea referencia para que las niñas, los niños, los jóvenes, tengan certeza en el camino de que siempre los sueños se pueden lograr. Hay que trabajar profundamente, mucha disciplina, mucho amor a lo que se hace, pero se logra.” dijo Dudamel.

“La vida ha sido muy generosa conmigo”, ha dicho el músico, en conversación con Deborah Borda, la directora ejecutiva saliente de la formación, y su entusiasta mentora.

“Ser el primer latino, el primer hispano (al frente de la Filarmónica) es algo que me enorgullece, pero esto no es un logro individual, sino el reflejo del trabajo y el esfuerzo de muchísimos niños y jóvenes que están abriéndose paso en la vida a través de la música. Llega a Nueva York ese niño de Barquisimeto, y eso me hace feliz porque significa que los sueños se pueden lograr con disciplina y trabajo”, ha señalado el músico.

Con información ACN/El pais

