60 nuevos desempleados; 3M manufacturera de Venezuela cesa operaciones

No habrá por ahora inspecciones de las nuevas máquinas fiscales

«Hasta el 2016 3M era financiada por casa matriz en Estados Unidos, quienes traían productos importados al país, como el gobierno no pagó las deudas de las divisas, ellos decidieron cortar el apoyo financiero que tenía casa matriz con la empresa», relató Luis Manzanilla, secretario general del sindicato.

«No escapa a lo mismo que ha estado sucediendo con otras transnacionales, sabemos la situación país y que realmente no estábamos al 100% de operatividad, en el año 2018 abarcábamos 30% de la capacidad que teníamos instalada y en 2019, 5% cuando mucho, siempre tuvimos la incertidumbre y manejábamos con la gerencia la estadía de 3M en este año», contó Duno.

