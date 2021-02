67% de las personas desean pareja en fechas especiales

No dejes de leer

«Muchas personas lo que hacen es seguir un patrón ancestral sobre la soltería, diciendo que es un estado no ideal o de infelicidad… tenemos que sacarlos de esa mentalidad».

«Si alguien quiere estar a nuestro lado o nosotros queremos estar acompañados es por decisión propia, por elección, no porque venga a complementar algo o por el miedo a estar solo en fechas especiales”.

Explica Rodríguez “la principal manera de hacerle entender al mundo es que tú lo entiendas, no estás incompleto y somos suficientes».

En algunos lugares donde aún no hay un confinamiento total y se permiten las reuniones familiares o incluso las online con amigos es donde la mayoría de las veces sale a colación la situación amorosa o personal de algunos de los miembros que “no cumplen” con este estándar social.

El 2020 cambió la vida de todos en distintas maneras pero al comenzar el tiempo de fiestas navideñas y año nuevo para muchos los ritmos desaceleraron aún más y llegó el tiempo disponible para pensar en otras cosas, que incluso durante el confinamiento no se hicieron.