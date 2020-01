6 años de la muerte de Mónica Spear: El asesino jamás se arrepintió (+Video)

El pasado 6 de enero se cumplió el sexto aniversario del asesinato de la exmiss Venezuela y actriz Mónica Spear, hecho en el que también falleció su esposo Thomas Berry y resultó herida su hija Maya Berry Spear.

El asesinato de la estrella de la televisión internacional conmocionó a la comunidad latinoamericana en todo el mundo, así como a la opinión pública venezolana.

El asesino, Gerardo Contreras Álvarez, fue condenado a 25 años de prisión por el hecho. En octubre de 2015, fue presentado un trabajo audiovisual, el cual recopila las declaraciones del asesino, las cuales fueron captadas en audio en una visita a su centro reclusión.

Video cortesía de El Farandi

Contreras Álvarez jamás se arrepintió de los asesinatos

Según las propias palabras del asesino de Mónica Spear recopiladas en el audio, Contreras Álvarez asegura que no se arrepiente de lo que hizo.

«Yo no la maté porque quise, sino que yo disparé y casualmente la bala la agarró ella (…); no me arrepiento», aseveró el homicida.

«Spear se quedó quieta; era un robo. Yo la revisé, no les conseguimos prendas (de valor). Ella no decía nada. El esposo sí, pero no le entendí nada porque hablaba en otro idioma», agregó Contreras.

En un artículo de la Agencia EFE de fecha 3 de octubre de 2015, se da los detalles del momento histórico preciso en el cual la opinión pública tuvo acceso al contenido del audio grabado por los investigadores y autores del libro «El Homicidio de Mónica Spear».

«Durante el lanzamiento anoche de la reedición del libro «El homicidio de Mónica Spear», precisamente con la confesión del asesino, se emitió un video con fragmentos de las declaraciones de este, según dio cuenta hoy el diario caraqueño El Nacional», publicó la Agencia EFE.

Entre "risas" y sin arrepentimiento, habla el asesino de Mónica Spear

