Actualización: +7700 casos confirmados de coronavirus en China

El número de muertos por el coronavirus ha aumentado a 170 y con un caso confirmado en el Tíbet, el virus ahora se ha extendido a todas las regiones de China continental.

Las autoridades sanitarias chinas dijeron que había 7.711 casos confirmados en el país al 29 de enero. Las infecciones también se han extendido a otros 16 países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se reunirá el día jueves para discutir si el virus constituye una emergencia de salud global.

«En los últimos días nos preocupa el progreso del virus, especialmente en algunos países, especialmente la transmisión de persona a persona», dijo el miércoles el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señalando a Alemania, Vietnam y Japón.

«Aunque las cifras fuera de China todavía son relativamente pequeñas, tienen el potencial de un brote mucho mayor», agregó el director.

Si bien no existe una cura o vacuna específicamente desarrollada para el virus, muchas personas que lo contraen tienen síntomas leves y se recuperan de él.

Sin embargo, en algunos casos puede causar infección respiratoria aguda grave (SARS CoV20202) y provocar la muerte el paciente por complicaciones orgánicas.

Al igual que los virus de la gripe y el SARS, que son similares, se cree que el nuevo coronavirus es particularmente un riesgo para los ancianos y las personas con enfermedades preexistentes.

Hasta ahora, la mayoría de las infecciones y muertes reportadas se encuentran en la provincia china de Hubei y su capital Wuhan, el epicentro del brote de 2019, pero la infección se extiende a través de todas las regiones de China.

Coronavirus: Death toll rises as virus spreads to every Chinese region https://t.co/LWsT4bj72g

— BBC News (World) (@BBCWorld) January 30, 2020