7up estrena campaña para poner en modo Up a sus seguidores

7up te pone Up en el mes 7 . Para celebrar su ya icónico mes siete, 7up estrena campaña y sorpresas para poner en modo Up a sus seguidores. El sabor top, te pone Up, es el eslogan principal de la marca; elegido para resaltar que algo top es eso que está en la cima del sabor más refrescante.

Durante el mes 7up, la marca convierte ese mensaje en una declaración vital para ponerse al día con todo: el humor; los planes cool; lo actual y lo que es tendencia.

El mes 7up ofrecerá activaciones y refrescantes sorpresas para que los consumidores expresen la buena actitud que la marca transmite; el despliegue de la campaña arrancará con el estreno en redes sociales de un comercial, que forma parte de la campaña global de 7up y que contiene la pegajosa canción Uptown Funk de Bruno Mars y Mark Ronson.

7up te pone Up en el mes 7

Con una comunicación disruptiva y con el recurso Up como protagonista, 7up realizará dinámicas en su cuenta de Instagram @7upve; además, difundirá su nueva plataforma 7up Drinks y contenidos asociados con lo refrescante de los deportes playeros y extremos, como el surf, el windsurf y el kitesurf.

7up incluirá además planes de humor con sesiones de stand up comedy y material propio de generadores de contenido bajo el mismo espíritu divertido y refrescante; además de ofrecer a sus seguidores piezas exclusivas de 7up con marcas aliadas de ropa: promociones y obsequios especiales con aliados de gastronomía y en puntos de venta.

Para conocer todas las sorpresas del mes más refrescante del año y los detalles de la campaña El sabor top, te pone Up, se pueden seguir las redes sociales: @7upve.

