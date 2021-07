Suman 95 las muertes tras desplome de edificio en Miami

Compartir





















Tras el desplome parcial de un edificio en Surfside, Miami, ya suman 95 las muertes de víctimas que han sido encontradas e identificadas; por los equipos de búsqueda hasta éste martes 13 de julio.

Bajos los escombros de ésta estructura, las autoridades informaron que hallaron en las últimas horas el cadáver de una persona y la cifra de fallecidos se elevó así a 95.

De igual manera, la cantidad de personas no localizadas tras el derrumbe ocurrido el pasado 24 de junio por causas aún no determinadas; quedó en 14. Sin embargo, hay dos de ellas que no se sabe con certeza si estaban en el edificio en el momento de la tragedia.

Asimismo, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, confirmó que 85 de los 95 cuerpos recuperados han sido identificados hasta ahora.

«Entre las víctimas, además de estadounidenses, hay argentinos, cubanos, uruguayos, colombianos, chilenos, venezolanos, paraguayos e israelíes, ente otras nacionalidades», agregó sobre las 95 muertes tras el desplome del edificio en Miami.

Por otro lado, Levine Cava advirtió que los esfuerzos por identificar cada cuerpo, se ha hecho complicado; por el tiempo transcurrido desde la tragedia y cómo afecta a los restos humanos, es decir, la descomposión de los cuerpos.

En éste contexto, es de mencionar que la investigación de las causas del derrumbe del edificio Champlain Towers South; en el que había 55 apartamentos, ya se inició.

No obstante, se da por seguro que será larga y compleja. De hecho, en los tribunales hay media decena de demandas presentadas contra la asociación del condominio; argumentando que en el sitio se temían de problemas estructurales desde por lo menos 2018, de acuerdo según una firma de ingenieros la cual presentó un informe a los pocos días del derrumbe.

Al tiempo, el alcalde de Sufside, Charles Burkett, declaró ésta semana que estudian cuál es el uso que le darán al solar; así como consultar con los familiares de las víctimas para conocer que desean hacer con el espacio.

