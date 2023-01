“A beber”, el nuevo tema de Felipe Peláez, Omar Enrique y Eddy Herrera

Compartir

Este miércoles 11 de enero saldrá un nuevo tema de la cantante colombiana, Shakira, junto al productor argentino, Gonzalo Julián Conde, conocido artísticamente como “Bizarrap”, que estaría cargado de indirectas para el exfutbolista, Gerard Piqué.

A través de las redes sociales, la barranquillera y el músico de 24 años, dieron a conocer la noticia que se volvió tendencia en las plataformas digitales; por las indirectas que la intérprete de “Te felicito” enviaría a su expareja.

“¡Una loba como yo no está pa’ tipos como tú! 01/11” fue el comentario de la artista en Twitter; que ya supera los 24.000 ‘me gustas ‘y cuenta con numerosas reacciones como: “Habla ya mismo hermana, la loba ha vuelto”, “Shaki, lo estás volviendo hacer”, “¿Y la canción “resentida” para cuándo?”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BZRP (@bizarrap)

Shakira y Bizarrap anuncian nuevo tema

Poco después, la colombiana compartió una fotografía en la que aparece en compañía de Bizzarap. Ambos confirman que se trata de la esperada sesión número 53 del DJ.

Vale mencionar que en las redes sociales ya circula parte de lo que sería la explosiva canción, pues tendría varias referencias contra Piqué:

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni, aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.

Con información: ACN/Redes

No deje de leer:

Alfombra de los Globos de Oro vuelve a su esplendor con pocos riesgos

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN