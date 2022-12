Van 218 muertes atribuibles a fallas eléctricas en hospitales hasta octubre

Compartir

Para el cierre de octubre, se han registrado 218 muertes a causa de las fallas eléctricas, según el monitoreo realizado por la Encuesta Nacional de Hospitales.

A pesar de que la falla en el suministro de electricidad y agua es recurrente en gran parte del territorio

nacio­nal, la ENH asegura que no en todos los estados se comporta igual.

Según se evidencia en el estudio histórico del monitoreo, se ha podido observar una clara tendencia de que las fallas en la región central del país son menores a los estados mas alejados de la capital.

Así mismo, la ENH indicó que el promedio nacional de falta de electricidad en los centros de salud

es de una hora a la semana, aunque hay estados como Amazonas que están muy por encima de

este promedio, con casi 6 horas sin luz a la semana.

En el caso del suministro de agua, el estado Cojedes des­de enero hasta octubre reportó que la

mitad de las sema­nas del mes no tuvieron agua de ni por tubería ni por cisterna.

En este sentido, es importante entender que no tener agua en el hospital no se limita únicamente

a no poder realizar las labores de limpieza ni a la operatividad de los baños, sino que también

limita de manera muy importante muchos procedimientos y trata­mientos que requieren agua

para poder realizarse.

Nota de prensa

