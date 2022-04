XXXVII Abierto de Venezuela de Golf inició en Guataparo Country Club

Compartir

Siete son los profesionales internacionales, quienes están presentes en el XXXVII Abierto de Venezuela de Golf copa Toyota- Autoyota, el cual se lleva a cabo desde éste lunes 25 y hasta el sábado 30 de abril en el Guataparo Country Club.

Durante una rueda de prensa en Valencia, los organizadores del abierto informaron que Colombia es el país que encabeza la lista; debido a que los golfistas Jaime Clavijo, Estaban Pulido y Mateo Gómez, Diego Ovalle, Sergio Díaz y Jesús Rivas; aunado al mexicano Mauricio Lira, confirmaron su participación.

En cuanto a los de Valencia, el presidente del Club, Tulio Hidalgo, señaló que son entre 40 y 45 quienes competirán durante ésta semana; entre ellos, en profesional Jaime Acevedo, Freddy Martínez y en Amateur, Santiago Quintero y Félix Domínguez.

Al tiempo, el golfista del club de larga trayectoria Jaime Acevedo indicó sobre los horarios de los juegos durante los 4 días del abierto; que serán a partir de las 7:30 am. El martes desde las 9:30 am un profesional con tres aficionados (no hay premio en metálico sino trofeos).

Del miércoles y hasta el sábado, la competición inicia a las siete de la mañana; con una tanda hasta el mediodía y la segunda desde el mediodía hasta aproximadamente las 4:40 de la tarde.

De igual manera, en la rueda de prensa estuvo presente Moisés Herrera, representante de Toyota, Autoyota; Rafael Barrios, presidente de la Federación Venezolana del Golf y Ricardo Lyon, presidente de la PGA de Venezuela.

Guataparo Country Club: Abierto de Venezuela de Golf

«Guataparo ya tiene un compromiso entre la FVG y Guataparo para que el abierto sea en Carabobo para que dure dos años y aspiramos que dura un poco más», expresó Hidalgo.

Asimismo, agregó que «Guataparo tiene entre 40 y 45 golfistas destacados a nivel nacional en profesional y amateur. En profesional Jaime Acevedo, Freddy Martínez. En Amateur, Santiago Quintero, Félix Domínguez».

De igual manera, informaron que el Abierto contará con un total de 300 participantes, entre profesionales, amateurs damas y caballeros. Es así, que desde el Guataparo Country Club, el Abierto de Venezuela de Golf se desarrollará en un campo con su trazado de 660 yardas de recorrido en sus 18 hoyos.

Respecto al clima, Barrios comentó que «el golf es un deporte que se juega con lluvia, lo que afecta es el viento fuerte; los rayos y las lluvias intensas. Si eso sucede, se detiene el juego, se aplica el plan de evacuación y se retoma cuando las condiciones lo permitan».

Vale recordar, que el torneo cuenta con una historia que alberga ganadores de Majors, como Al Geiberger, Art Wall, Jr, David Grahan, Roberto de Vicennzo y Tony Jacklin; para aculumar durante 36 ediciones, ganadores ilustres de todas partes del mundo, liderados por Estados Unidos con 10, Venezuela y Colombia con siete cada uno; Argentina cinco, Inglaterra dos y Canadá, Australia, Irlanda, México y Bélgica con uno.

ACN/Foto: María Verónica Molina.

