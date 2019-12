Abucheado Potro Álvarez  en Poliedro de Caracas

El cantante (¿?) y ex pelotero Potro Álvarez se presentó; este jueves 12 de diciembre en el acto de grado de la promoción 16 de 2.243 médicos cirujanos de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Durante su presentación fue abucheado y los presentes le pidieron que se retirara del escenario. El presidenmte Nicolás Maduro era el padrino de la promoción, pero no asistió.

El cantante Potro Álvarez se presentó este jueves 12 de diciembre en el acto de grado de la promoción 16 de 2.243 médicos cirujanos de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Durante su presentación fue abucheado y los presentes le pidieron que se retirara del escenario.

En el acto realizado en el Poliedro de Caracas, Álvarez comenzó a interactuar con el público, sin embargo, los médicos emitieron gritos de rechazo.

El ex beisbolista preguntó al público si quería que siguiera cantando y todos respondieron que no al unísono. Al consultar de nuevo a la gente si deseaba que se fuera, todos respondieron que sí.

«Que tengan buenas tardes, muchas gracias», respondió al retirarse del escenario.

Abucheado el Potro y el Padrino Maduro no asistió

Luego de que el Potro Álvarez dejó el lugar, los graduandos continuaron gritando y aplaudiendo.

Nicolás Maduro, que era el padrino de la promoción, no asistió al evento. En su lugar se presentó el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

Algunos de los presentes capturaron el video de la presentación de Álvarez, un audiovisual que se volvió viral en las redes sociales.

El Potro Álvarez se desempeñó como jugador de beisbol profesional desde 1996 hasta 2014. En 2009 debutó como cantante junto a Chino y Nacho, profesión a la que se dedica en la actualidad.

Tuvo a cargo del Ministerio del Poder Popular para el Deporte desde el 9 de enero de 2014 hasta el 28 de abril de 2015. En 2013 se lanzó como candidato para la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Miranda por el PSUV, elecciones que perdió frente a Carlos Ocariz.

Aquí en el Poliedro de Caracas! En el Acto de Grado Promo 16 de 2.243 médicos cirujanos de la UNERG el Potro Alvarez fue salió a doblar y fue abucheado! Cuando le pregunto al público: Seguimos y todos NOO. Me voy? Todos al unisono SIIIII y el tipo dijo OK! Buenas tardes y huyó…

