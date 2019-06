Abuso de autoridad: Por Milagros Rodriguez.- Este episodio de una fiscal auxiliar de Barinas; evadiendo todas las responsabilidades de su perro que mordió a una niña de 2 años; y que se negó rotundamente a mostrar el control de vacuna de ese animal.

El viernes 8 de marzo en el estacionamiento del edificio Llano Alto; lugar público salió a flote un accidente que protagonizó el perro de una ciudadana; quien es fiscal auxiliar Yajaira Vivas Ostos, cuando su querido perro mordió a una niña de 2 años en el tobillo; y el animal no quería soltar a la pequeña, en plena lucha porque la soltara cuando logró abrir la mandíbula; agarro desprevenida a la abuela de la pequeña y le clavo sus dos colmillos.

Según la versión de Milagros Rodríguez, que fue la persona que el perro agarro; luego de haber mordido a la nieta de ella, dice que el animal ya había tratado de morder a otro niño esa misma noche; cuando rondaba las 7 y 40 de la noche, los niños del edificio estaban jugando pero el perro, estando con la cadena, le tiro a morder en el tobillo derecho a la niña y ésta entre gritos y lloros, la abuela lucho para quirtarselo de encima, y cuando logra soltarla, muerde a la abuela dejándole dos colmillos marcados.

Aunque la fiscal auxiliar Yajaira Vivas Ostos salió a negar el incidente y, por el contrario, dijo que había sido un rasguño, la abuela le musita que no había sido ningún rasguño, que era una mordedura…

Este episodio pone sobre el tapete la manera como los fiscales y auxiliares abusan de su investidura y evaden sus responsabilidades y utilizan su poder para intimidar y hacer lo que se les venga en gana.

La fiscal auxiliar lo primero que dijo fue que no tenía dinero para llevar a la niña a una clínica, pero tampoco la llevo a ninguna parte, haciéndose valer de una pediatra que vive en el edificio de nombre Palencia, se refugió en ella y fue la Dra. Quien dice que la mordedura era para agarrarle uno a dos puntitos. La pediatra le hace una asepsia a la bb, la limpia con alcohol y mentiolate y le coloca una curita de forma tal que cierre la herida.

En vista de la atención de la pediatra, la fiscal auxiliar se marcha a su apartamento con el perro sin importarle la pequeña, sabiendo que su perro le hizo daño físico y mental a la infante, y dándole más importancia a su querido perro.

Niegan el control de vacunas

La madre de la infante, llamada Paola Suarez, le pide de manera respetuosa el control de la vacuna del perro y la fiscal le dice desde el primer momento que no le va a enseñar el control de vacuna y la invita a que vaya a la instancia que ella quiera, y trata de insinuarle que la joven Paola, estudiante en el último semestre de medicina veterinaria, que lo que ella anda buscando era otra cosa, dejando entrever, que Paola buscaba dinero, por dios…

Paola llevo a la niña a un CDI de la zona y espera en el estacionamiento para ver cuando llegue la fiscal auxiliar y ésta solo se remite a decir que parta ella el CDI no es nada, pero tampoco la llevo a una clínica…

Quiero dejar un precedente, ya que no es la primera vez que un funcionario llámese juez, fiscal o menos fiscal auxiliar, se siente intocable. El caso de esta funcionaria, ocurrido hace quince días, demuestra que es una epidemia que se viene difundiendo. La irresponsabilidad y la evasión de la fiscal auxiliar frente a la mordida de su perro a la infante. La fiscal en tono altanero increpa a la joven madre a que asista a donde ella mejor prefiera para llevar este caso. Lo que la joven madre quería era que le mostrase el control de la vacuna del animal para que a la pequeña no la inyectasen en el estomago y mas de 7 inyecciones.

Esta historia no puede volver a suceder y menos utilizando la violencia que es la manera mas cobarde de reaccionar. Ni el abuso de autoridad, ni el abuso de poder, ni la evasión de la responsabilidad ni el insulto son razones válidas para justificar lo que la fiscal auxiliar hizo. Ya que fue su perro quien agredió a la bb y a la abuela de la pequeña, estando en un sitio público del edificio, con cadena y todo, mordió, el agresor resultó agredido y con una mordedura en el tobillo derecho la pequeña.

No obstante, la fiscal auxiliar Yajaira Vivas, ni se inmuto ni se ha acercado a preguntar cómo está la niña, no pidió excusas a nadie y por el contrario reivindico que su perro siendo noble halla atacado a dos personas, sacó de la vista al perro y se marchó. Para una persona que es una funcionaria de una fiscalía, la falta de tolerancia y esa proclividad por la violencia y evasión de su responsabilidad no la deja bien parada.

Probablemente los fiscales, jueces y fiscales auxiliares, como ella, no tienen que rendirle cuentas a nadie cuando abusan de su poder. Pero yo creo que sí. Y creo que es un deber de la sociedad exigírselo, así ellos la emprendan contra uno y lo intimiden. Los fiscales no están por encima de la ley. Están sometidos a las normas como lo estamos todos los venezolanos. Y si este país funcionara de manera lógica, los que más deberían cumplirlas tendrían que ser ellos. Pero hasta esa máxima se está volviendo letra muerta.

Estos son los abusos de poder aquí en Barinas. Así que hagan lo que hagan con esos abusos de poder, el ser supremo lo bien cobrará y lo pagaran muy caro aquellos que lo hicieron sino recordemos lo que dice la Biblia: “cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mi, mejor les fuera que se le atasen una piedra de molino al cuello y que se arrojare al mar” (Marcos 9;42).

Dios no tarda en cobrar esas fechorías que dichos malvados…porque con la vara de que midas seréis medidos…

ACN/MR

