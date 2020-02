Abuso sexual de su tío grabó una niña para que le creyeran

Una niña para constatar el horror que vivía grabó su pesadilla

«Ver a nuestra hija hablar y relatar esto es algo totalmente doloroso», fueron las palabras de Daniela, la mamá de V., la niña de 12 años que, para que su familia le creyera, decidió grabar uno de los abusos sexuales que padecía por parte de su tío.

«Cuesta horrores entender esto. Como papás, siempre le creímos a ella, pero no podíamos entender que algo así pueda pasar con un familiar de tanta confianza», sostuvo en declaraciones a TN.

El tío de V. se llama Leandro Martínez, tiene 43 años, es el marido de la prima hermana de Pablo, su papá, y se encuentra prófugo desde hace casi un mes. Por este motivo, los padres decidieron hacer público el caso.

ya había contado que era abusada por su tío a través de audios de WhatsApp a una compañera del colegio, cuya madre alertó a fin de 2018 a sus padres. Confirmó la versión y, cuando le preguntaron, agregó detalles a sus padres: el tío la había tocado cuando estaba en la cama. «Es el hecho más grave que recuerda. Desde ese momento no fue más a dormir», explicó a TN su mamá. Ellos le hicieron escuchar, entonces, el audio a la madre de la prima de Pablo, pero les pidió, llorando, que no dijeran nada porque la esposa de Martínez cursaba un embarazo, después de haber perdido cuatro. Y así lo hicieron.

Los padres decidieron consultar con una psicóloga para que V. «lo trabajara» en terapia. «Uno piensa que no puede ser, que tal vez ella se confundió, que fue otra cosa», señaló Daniela al medio, pero V. también habló de los abusos con su niñera y lo explicó en una clase de Educación Sexual Integral (ESI). «A mí me pasa, mi tío abusó de mí», dijo V.

Así empezó terapia y las visitas a la casa de Martínez, a donde solía ir a dormir invitada por sus primos, se fueron espaciando. Pero fue recién a partir de que V. misma decidiera filmar a su abusador mientras la tocaba cuando sus padres decidieron acudir a la Justicia. La niña sabía que los padres habían colocado cámaras de seguridad en el interior de su casa de Morón, por lo que aprovechó una fiesta familiar para invitar a su tío a hacer una recorrida por la propiedad. Su objetivo era registrar un nuevo abuso gracias a las cámaras.

«La ficha me cae cuando veo el video. Es una situación puntual, en la que ingresan a la habitación de mi hija, él la sostiene del brazo, en un tironeo. Mientras tanto le toca la cola, y luego empieza a descender. No quedan dudas», señaló Daniela en la entrevista con TN.

Martínez trabaja en una empresa multinacional y se encuentra en una posición económica que podría facilitar la fuga. «Tengo entendido que viaja mucho al interior, y al exterior también, tiene medios como para escaparse».

