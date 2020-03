Guerra contra el acaparamiento y la usura en el combate contra el coronavirus; anunció el ministro de Interior, Justicia y Paz, General Néstor Reverol; al tiempo que informaba sobre la detención de 5 acaparadores; con 150 mil tapabocas para su reventa a precios especulativos

Insumos para combatir el Covid-19

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; informó que cinco personas fueron privadas de libertad por acaparar insumos necesarios para prevenir la pandemia de coronavirus en el país.

El funcionario indicó a través de su cuenta de Twitter que los detenidos tenían en su poder «150 mil mascarillas (tapabocas) utilizadas para la prevención del Covid-19».

Señaló que la acción fue realizada por funcionarios de la Polícia Nacional Bolivariana (PNB) en un galpón ubicado «en la avenida principal de Antímano en Caracas».

Acaparamiento y usura con insumos contra el Covid-19

