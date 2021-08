Rodríguez: “Vamos a la intensificación del proceso de vacunación en el país”

Compartir





















Delcy Rodríguez anunció este sábado que acelerarán el plan de vacunación contra el covid-19 con la finalidad de garantizar que el 70% de la población sea inmunizada.

“Lo que queda de agosto, septiembre y octubre, nosotros vamos a un proceso de intensificación del proceso de vacunación”; recalcó Rodríguez durante visita que realizó a la parroquia 23 de enero durante la jornada de despliegue social del Plan Amor en Acción.

“Tenemos las vacunas y vamos a vacunar, sobre todo ahorita hemos hecho especial atención a aquellos abuelos mayores de 60 años que no se han vacunado; vamos a llevarlos a vacunar, porque aunque la vacuna no evita el contagio, y por eso la importancia del uso de la mascarilla, si puede ayudar que si te contagias no tengan complicaciones de salud”, destacó.

Acelerar plan vacunación en Venezuela

En este sentido, recordó que todo este esfuerzo en función de inmunizar a los venezolanos permitirá el retorno a clases presenciales; de manera segura en el mes de octubre tal y como la anunció el presidente Nicolás Maduro.

“Estamos ahorita también en una fase de todos los mayores de 40 años, pero vamos a un proceso de expansión; para tener un proceso de retorno a clase seguro en octubre como ya lo ha anunciado nuestro presidente Nicolás Maduro”, apuntó.

Por otro lado, reiteró que este 21 de noviembre se llevará a cabo las elecciones regionales y locales.

ACN/ Últimas Noticias

No dejes de leer: Saime atenderá en las semanas radicales las citas programadas para pasaportes

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN