Aclara tu piel con esta mascarilla en tan solo 7 días

En los últimos meses la mascarilla se ha convertido en elemento indispensable para nuestro día a día.

Su uso, además de ser obligatorio es necesario para evitar contagios ante esta pandemia del covid-19, ya que nos protege de contagiarnos y de contagiar a los demás.







Para que la mascarilla cumpla su función debe estar correctamente ajustada a la cara, cubriendo nariz y boca. Todo ello, sumado a las largas horas de uso durante las jornadas laborales, han provocado que nuestra piel se vea afectada apareciendo problemas cómo xerosis, eritema, eccema seborreico, acné, rosácea o empeoramiento de patologías preexistentes como puede ser la dermatitis atópica.

En el caso de pacientes afectados por eccemas faciales, el uso prolongado de la mascarilla puede provocar malestar y empeoramiento de sus brotes.

¿Qué aspecto tiene el Maskné?

Son las imperfecciones que aparecen como consecuencia del uso de la mascarilla. Se trata mayoritariamente de la aparición de granos en la piel por oclusión, con pápulas, pústulas y microcomedones que se ubican en el mentón y de forma simétrica a lo largo de la mandíbula. En otras palabras, un brote típico que no debe confundirse con otros problemas que también pueden ser causados por el uso de la mascarilla.

El Maskné afecta principalmente a la piel frágil: pieles sensibles y reactivas que a menudo están irritadas y especialmente pieles propensas al acné.

Si no tienes ningún problema cutáneo en particular, el Maskne es una amenaza menor, pero sigue estando presente. Puedes notar como tu piel está más grasa y tiene más puntos negros o pequeñas manchas que antes no estaban. Todo depende de cuánto tiempo uses la mascarilla al día.

¿Puede la mascarilla causar acné?

Un estudio chino mostró un aumento significativo de los brotes de acné entre las personas que usaron mascarilla durante más de cuatro horas todos los días durante más de dos meses. La producción de sebo puede aumentar hasta en un 10%.

Sin embargo, debemos seguir utilizando las medidas de protección adecuadas. La Dra. Marta Frieyro de HC Marbella, nos da una serie de recomendaciones para aliviar y prevenir las consecuencias derivadas del uso esos sistemas de protección.

Recomendaciones:

Evitar el uso de maquillaje, sobre todo en la zona de la mascarilla.

Tener a disposición varias mascarillas y lavarlas después del uso diario para evitar la acumulación de gérmenes.

Usar protector solar que no obstruya los poros de la piel (es decir no comedogénico)

Usar cremas hidratantes adecuadas a cada tipo de piel y edad.

El lavado diario de cara, preferiblemente con agua templada, y si es posible por la mañana y por la noche. Se recomienda utilizar jabones y limpiadores suaves y sin fragancias, para evitar agentes irritantes.

Si se identifica que los problemas aparecen a partir de un determinado tipo de mascarilla, es recomendable cambiar a otra similar, de igual protección, pero de materiales diferentes.

En caso de que la patología empeore o persista, es recomendable que acuda a un especialista para valorar si es necesario el uso de algún tipo de crema o emulsión específica.

ACN/ Bioderma

No dejes de leer: Te decimos cómo limpiar el cutis de manera correcta para un rostro perfecto

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN