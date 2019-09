ACN la mayor evolución técnologica en su 10° aniversario

El agujero de ozono sobre la Antártida este año podría haber alcanzado el nivel mínimo desde que se ha monitoreado activamente hace tres décadas, según afirman los científicos.

Las observaciones del agotamiento del gas ozono en la atmósfera, demuestran que el “agujero” no se ha abierto de la forma en que normalmente lo hace durante el año 2019.

El Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copérnico (CAMS) de la Unión Europea (UE), informó que la perturbación atmosférica actualmente se encuentra muy por debajo de la mitad del área que generalmente se ve a mediados de septiembre.

Los expertos de CAMS, con sede en Reading, Reino Unido, proyectan niveles estables de ozono o un aumento modesto en los próximos días.

El ozono es una molécula que se compone de tres átomos de oxígeno. Es responsable de filtrar la dañina radiación ultravioleta del sol.

El gas se produce y destruye constantemente en la estratosfera, a unos 20-30 km sobre la Tierra.

En una atmósfera no contaminada, este ciclo de producción y descomposición está en equilibrio.

Pero el cloro y los productos químicos que contienen bromo liberados por la actividad humana han desequilibrado el proceso, lo que resulta en una pérdida de ozono que es máxima en la primavera antártica en septiembre/octubre.

El Protocolo de Montreal firmado por los gobiernos en 1987 ha tratado de recuperar la situación al prohibir la producción y el uso de los productos químicos más dañinos.

La semana pasada ha visto el área de cubierta de adelgazamiento profundo de poco más de cinco millones de kilómetros cuadrados.

Esta vez, el año pasado, superó los 20 millones de kilómetros cuadrados, aunque en 2017 superó los 10 millones de kilómetros cuadrados. En otras palabras, hay un buen grado de variabilidad de año en año.

Las condiciones para el adelgazamiento ocurren anualmente justo cuando la Antártida emerge del invierno. Las reacciones que funcionan para destruir el ozono en la estratosfera fría se inician por el regreso del sol a altas latitudes.

Los científicos dicen que si bien las pérdidas comenzaron antes de lo normal este año, se vieron truncadas por un repentino calentamiento que elevó las temperaturas en la estratosfera en 20-30 grados. Esto desestabilizó el proceso de destrucción del ozono.

Richard Engelen el subdirector del CAMS, dice que el pequeño tamaño visto en lo que va del año es alentador. Sin embargo no son resultados concluyentes.

«En este momento, creo que deberíamos ver esto como una anomalía interesante. Necesitamos saber más sobre lo que lo causó». Aseguró Engelen a BBC News.

