Acosta Carlez es candidato a la gobernación de Carabobo

El partido Urgencia Solidaria de Transformación Estadal Democrática, conocido por sus siglas USTED, anunció que Luis Felipe Acosta Carlez es su candidato a la Gobernación del estado Carabobo, en alianza con el partido Movimiento Republicano.

El partido realizó la inscripción ante el CNE de la candidatura del general de Acosta Carlez, para las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre.

El anuncio lo hizo Luis Figueroa, vicepresidente del partido USTED, durante un acto en las instalaciones del Club Portuguesa, en el municipio San Diego, donde estuvo presente el general Luis Felipe Acosta Carlez; quien fue gobernador del estado Carabobo en el período 2004-2008; acompañado de otras autoridades, entre ellos Guido Abreu, Jaime Ollarves y Henry Argüellez; José Villazana, secretario general del Movimiento Republicano y Sarina Cascone, exsecretaria de Educación del Ejecutivo Regional.

Entre los asistentes estuvieron Ricardo Delgado; exprocurador del estado Carabobo y Guillermo Terán, asesor técnico electoral.

Además del exgobernador Acosta Carlez, cuya candidatura fue inscrita el pasado 9 de agosto, esta alianza postuló candidatos para las Alcaldías de Valencia; Puerto Cabello, Juan José Mora, Guacara, Los Guayos, Carlos Arvelo, Libertador. Bejuma. Montalbán, Miranda y Naguanagua.

Además conversan con otras organizaciones como Nuvipa y Bandera Roja; para posibles apoyos en torno a la candidatura del exgobernador Acosta Carlez.

Luis Figueroa precisó que la candidatura de Acosta Carlez permitirá la recuperación del estado para transformarlo democráticamente con la verdadera inclusión; donde los ciudadanos obtengan los beneficios que se merece en cada una de sus necesidades.

El general Acosta Carlez agradeció a Dios por permitir el acto y a los partidos USTED y Movimiento Republicano; que muy gentilmente lo están apoyando con sus tarjetas para lograr ser electo por el voto popular el próximo 21 de noviembre.

Adelantó que con los candidatos a alcaldes conformará un solo equipo para materializar una gestión de gobierno oyendo, viendo y sintiendo a la población para materializar políticas públicas convincentes; pero que salgan de las propias comunidades, y así dar cumplimiento al artículo 70 de la Constitución Nacional.

Entre los anuncios adelantó que realizará los gabinetes móviles que realizó su gobierno; por considerar que es la vía para sentir las necesidades del pueblo y así poderlas materializar a través de las políticas públicas.

“En salud vamos a hacer la recuperación y mantenimiento de toda la infraestructura, dependan del Gobierno Nacional, Alcaldías y Gobernación. Fui a Los Naranjos en la parroquia Negro Primero y en las medicaturas en los años 2004-2008; se habilitaban un dormitorio y cocina para el hospedaje de los médicos residentes y eso desapareció hace 12 años. Algo completamente insólito”.

Anunció que habilitará los comedores populares y refugios a los indigentes; para reinsertarlos en las comunidades.

Además anunció que activará refugios de protección a las mujeres que han sido maltratadas por sus esposos.

En la parte económica, anunció incentivos de créditos en la parte productiva a los efectos de combatir la inflación, y la reparación de la vialidad agrícola. Citó el caso de una productora en Los Naranjos; que le dijo que estaban a punto de perder 800 kilos de aguacate porque no saben cómo sacar la producción por las vías intransitables.

Consultado si su candidatura tendrá alguna inclinación política, aclaró que su ideología es humanista pragmático; por lo que tiene el corazón abierto para todos, pero oyendo al pueblo, sin exclusión social. “No estoy a favor del gobierno, ni en contra del gobierno, algunas políticas públicas las aplaudo, pero difiero otras; igualmente con la oposición. No estoy de acuerdo con ninguna de las políticas públicas que ellos han ejecutado, ese conflicto de interés de quítate tú para ponerme yo. O yo no me quito para que tú no te pongan, son las consecuencias de estas crisis que estamos viviendo, donde el afectado es el pueblo; porque toda crisis es consecuencia del ocaso del sistema”, recalcó.

ACN/Sandy Aveledo

