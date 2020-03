Acróbata Nik Wallenda cruzó volcán «la boca del infierno» de Nicaragua (+ vídeos)

Un acróbata cruzó volcán Masaya en Nicaragua. El estadounidense Nik Wallenda realizó la hazaña este miércoles, siendo uno de los volcanes más activos del mundo.

El norteamericano, que caminó sobre un cable con un diámetro de una pulgada y 1.800 pies de largo, finalizó el cruce en medio de aplausos de los asistentes y un beso de su esposa.

Durante su recorrido, en el que se auxilió de una vara de contrapeso que le fue de gran ayuda ante el fuerte viento, se quitó las gafas y la máscara con la que se protegía de los gases que emanaba el volcán Masaya, cuyo cráter, llamado Santiago, tiene un lago de lava activo.

Antes de iniciar su hazaña, Wallenda dijo a los organizadores que un error podría costarle la vida y, por tanto, consideraba ese cruce como el más peligroso de su existencia.

«Yo estaba preparado, pero los vientos eran impredecibles, pero yo siempre entreno en mis cruces», declaró a los organizadores, tras finalizar el recorrido.

Aseguró que el viento en Nicaragua fue más fuerte que cuando cruzó el Gran Cañón, en Estados Unidos.

Sobre su travesía, en la que oró junto a su familia antes de iniciar, destacó que «solo ver la lava» del volcán Masaya, «fue una cosa grande».

El lago de lava dentro del cráter, apodado «La boca del infierno», hierve a más de 2.000 grados Fahrenheit (1.093,3 grados Celsius).

El estadounidense llevó consigo una máscara protectora y gafas para combatir las columnas de gas tóxico.

El volcán Masaya emite más de 330.000 toneladas de dióxido de carbono cada año.

Durante su recorrido por el volcán Masaya, Wallenda dio pasos lentos, pero seguros, según la transmisión de los organizadores.

El espectáculo fue transmitido en vivo por la cadena de televisión ABC, que tuvo la exclusividad del evento, que contó con el apoyo del Gobierno de Nicaragua.

La hazaña fue filmada con 17 cámaras y cuatro drones, y 290 personas trabajaron en la producción, según los organizadores.

El evento comenzó con una presentación de acrobacia de Erendira Wallenda, esposa de Nick, que también uso máscaras para protegerse de los gases.

El caminante de alambre de séptima generación de los conocidos como «Flying Wallendas» ha caminado sobre el Gran Cañón, las Cataratas del Niágara y 25 pisos sobre Times Square.

Tonight marks Nik's longest and highest highwire walk to date… and here he goes! #VolcanoLivewithNikWallenda pic.twitter.com/Yiz3UTQXQR

What would you be thinking if you were in Nik's shoes right now? #VolcanoLivewithNikWallenda pic.twitter.com/uXFQH2ujWD

Off the wire and into the history books! What an incredible moment for Nik as he just touched down on the other side of the Masaya Volcano! Congratulations! #VolcanoLivewithNikWallenda pic.twitter.com/osN2l1A3bB

— Nik Wallenda (@NikWallenda) March 5, 2020