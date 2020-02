«Un acto hostil para Portugal la suspensión de TAP

Gobierno de Maduro suspende TAP sin justificación

El ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva; afirmó que “Esto es completamente infundado e injustificado; y es un acto hostil para Portugal”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Augusto Santos Silva, aseguró este martes 18 de febrero que la decisión del gobierno venezolano de Nicolás Maduro de suspender las operaciones de TAP no cuenta “con ningún tipo de justificación”.

El funcionario aseguró que es una medida inconcebible “en un Estado que quiere seguir el Estado de derecho”. Es una medida que atenta contra los venezolanos y es un acto hostil para Portugal, un país que se ha caracterizado por la capacidad de hablar con todos”.

“Esto es completamente infundado e injustificado. No veo ningún tipo de justificación, ya sea por la historia de TAP en Venezuela, por lo que TAP ya ha dicho y porque no hay evidencia. No se han presentado pruebas para analizar de manera objetiva el caso, aparte de unas alegaciones”, dijo Silva.

Gobierno suspende aerolínea de Portugal (TAP)

Indicó el canciller Augusto Santos Silva, de acuerdo a sus declaraciones al medio portugués Observador, que la reacción del gobierno venezolano “es un acto hostil para Portugal (…) que no ha hecho nada más en la relación con Venezuela que contribuir para que los venezolanos puedan superar la crisis política y humanitaria en la que están inmersos. No hemos hecho nada más que buscar ayudar”.

También reprochó que se suspendiera por 90 días las operaciones de la aerolínea TAP. “Se tomó una decisión tomar una decisión “sin escuchar, en este caso, a la aerolínea penalizada, es inconcebible”.

La tarde del pasado lunes, el Gobierno de Venezuela decidió suspender por un lapso de “90 días” las operaciones en el país de la aerolínea TAP Air Portugal por incumplimiento e irregularidades en los “procedimientos internacionales”.

La información la dio a conocer el ministro para el Transporte, Hipólito Abreu, en su cuenta en Twitter @tupamarohipolit.

“Debido a las graves irregularidades cometidas en el vuelo TP173 y en apego a la normativa aeronáutica civil nacional, se suspende por 90 días las operaciones de la línea aérea TAP hacia nuestro territorio, como medida cautelar en resguardo de la seguridad operacional de Venezuela”, escribió el funcionario en la red social.

ACN/Agencias/reds/diarios

