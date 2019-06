Actor de Guardianes de la Galaxia se casó con hija de Schwarzenegger

El pistoletazo de salida lo dio el bikini de Jennifer López y la presentación bomba de su hija Emme Anthony, el pasado viernes 7 de junio a su gira It’s my party

La diva del Bronx y su heredera

Hay muchos artistas que no quieren que sus hijos se dediquen a la misma profesión que ellos porque saben lo que conllevan, sin embargo en casi todas las familias los hijos de intépretes, cantantes, futbolistas o cocineros terminan siendo igual que sus padres. Es muy raro que se dediquen a otra profesión. Lógicamente esos

niños tienen un gran ejemplo en casa y aprenden muy rápido, no obstante con el talento se nace, no se hace. Parece que Emme Antonhy quiere seguir los pasos de sus padres. Dos grandes estrellas internacionales.

La hija de Jennifer López y Marc Anthony ya ha demostrado en numerosas ocasiones que ha heredado el talento de la voz de sus padres. La diva del Bronx inició el pasado viernes 7 de junio su nueva gira con la que celebra sus 50 años. It’s my party en Los Ángeles. El concierto duró una hora, el escenario se llenó de energía y entusiasmo, grandes coreografías y un vestuario de infarto donde por supuesto mostraba su cuerpazo.

El bombazo de Emme Anthony

Hay algunos cantantes que sorprenden en el escenario con otros rostros invitados, como Alejandro Sanz con Shakira este fin de semana, pero hay otros que se traen a sus hijos al trabajo. La pequeña Emme, con tan solo 11 años dio una emotiva sorpresa. Durante la interpretación de ‘Limitless’ la joven salió al escenario enfundada en un elegante vestido rojo a juego. La cantante no sólo se quedó impactada si no que además estuvo a punto del llanto y disfrutó el momento abrazando y sujetando a su hija mientras entonaban juntas la letra de la canción.

Ya sabemos que Emme tiene un talento innato. Con esta actuación dejó claro que piensa seguir los pasos de sus padres y le espera un futuro muy prometedor. Una artista con nombre propio. No es la primera vez que la vemos cantar en público. Jennifer López fue la encargada de publicar un vídeo en Youtube donde fardaba del talento de su hija mientras entonaba If I Ain’t Got You de Alicia Keys. Jennifer López le propuso cantar esa canción juntas sobre el escenario y así fue.

Después toca descansar y Jennifer López ya aprovecha para coger los primeros rayos de sol y broncear su cuerpo. La cantante se enfundó este bikini negro en tanga y dejó todos sus glúteos al aire libre.

El bikini negro de Jennifer López, de infarto.

