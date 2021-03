¿Recayó? Actor Rafael Amaya podría alejarse de las pantallas

De acuerdo a la revista TV y Notas y al portal La Sopa, el actor mexicano Rafael Amaya, recayó en su salud nuevamente; y medios de ese país reseñan que podría alejarse de la televisión.

Es de recordar, que a tres meses de salir de rehabilitación, Amaya protagonizó una nueva polémica que dejó entender; los graves problemas de salud mental que sufre.

Sobre ello, la revista antes mencionada publicó que el artista fue capturado corriendo a altas horas de la madrugada por una calle conocida de Tijuana; y cuando le preguntaron que le sucedía respondió que «un grupo de personas lo perseguía y querían secuestrarlo».

Al parecer, luego de salir del centro de rehabilitación en Sinaloa, el actor Rafael Amaya que recayó otra vez; procedió a trasladarse hasta Tijuana para convivir con su familia.

Actor Rafael Amaya recayó otra vez

Es así como los fanáticos de «El Señor de los Cielos» se han mostrado preocupados, aunque Amaya confesó haber puesto todo de su parte para superar sus adicciones. Sin embargo, parece que causaron estragos en su equilibrio mental.

Por su parte, un amigo de la familia relató que “Nos metió un susto. Rafa se escapó de la casa de su familia y alrededor de la una de la mañana apareció corriendo enloquecido y muy asustado por las calles de Boulevard Agua Caliente y Avenida Tapachula”.

En medio de ésta situación, se conoció que afortunadamente fue rescatado por un conductor anónimo, quien lo rescató; dejó en su vehículo y lo llevó a una gasolinera, mientras se le pasaba el ataque de pánico.

“Rafa insistía en que quería ir al Ministerio Público, que no podía decir lo que estaba pasando por estar en un lugar público; porque él era una persona famosa y no podía decir quién lo perseguía, sólo dijo que era un grupo de personas en varios autos”, agregó la fuente cercana al actor.

Respecto a lo sucedido, el amigo no pudo afirmar si Rafael recayó en las drogas, pero sí que su situación es alarmante. “No me consta, pero me queda claro que sus problemas emocionales no están resueltos….»

Podría volver a la narco-serie de Netflix

Asimismo y a pesar de lo que ocurrió, confirmó que Amaya podría volver a interpretar a Aurelio Casilas en la narco-serie de Netflix. Precisó que, “hasta donde yo sé, sí. Todos saben que sin su presencia, la serie se fue para abajo y quieren en esta nueva temporada recuperar el rating.”

En relación a que el actor Rafael Amaya recayó, ni él ni sus familiares cercanos han indicado nada, pero de acuerdo a medios mexicanos; ésto podría poner en entredicho si se aleja de nuevo de la televisión o no.

Con información: ACN/Revista TV y Notas/La Sopa/Foto: Cortesía/La Sopa

