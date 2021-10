Actor Willy Martín anunció que fue diagnosticado con cáncer

Compartir





















Este viernes, el actor y animador venezolano, Willy Martín anunció mediante sus redes sociales que fue diagnosticado con un tipo de cáncer de piel.

A través de su cuenta en Instagram @willymartin, declaró a sus seguidores que lloró al enterarse de la lamentable noticias; tras escribir en la descripción que «Parece una tontería pero para mí no lo fue… Carcinoma de Células Basales; ese fue el diagnóstico luego de la biopsia».

Aunado a ello comentó, que «Entré en pánico, me asusté, y lloré escondido. Tener algún tipo de cáncer, del que sea; por muy buen pronóstico que tenga siempre da susto. Gracias a Dios, este es de los más comunes, sencillos y fácil de eliminar, si es tratado a tiempo».

Agregó también a su mensaje que «ESCUCHEN A SU CUERPO, LEAN CADA SEÑAL QUE VEAN EN SU PIEL; VAYAN AL MÉDICO, Y NO DEJEN ESPERAR».

Willy Martín fue diagnosticado con cáncer de piel

Respecto a ello, habló sobre la cirugía a la que se sometió para recobrar su salud, tras detallas que «la lesión fue removida por un especialista; y ahora sólo espero que la piel sane. Fue tanto mi susto que hasta un resfriado fuerte me dio, así estaría mi sistema inmunológico de estresado, pero ya todo pasó…»

Al tiempo, comentó que «quiero que todo el que reciba este #post le ponga mucha atención a su cuerpo, para que siempre puedan atacar a tiempo; cualquier cosa que les pase. Le pido a Dios que esto quede aquí, y que sirva como un aprendizaje para mi y mi familia de seguidores».

Al final de su escribo acompañada de dos fotos, envió un mensaje dando las gracias a quienes se han preocupado en este fuerte proceso. Añadió, que «estoy agradecido con todos los que me ha preguntado por qué no he estado en el programa estos últimos dos días».

Con información: ACN/Redes/800Noticias

