La actriz Lana Rhoades desbanca a Mia Khalifa y se convierte en la actriz porno más buscada del 2019, según revistas especializadas que mostraron estadísticas de visitas; llamadas e ingresos de las porno star más famosas del mundo.

Pornhub difundió una gráfica de las personalidades que más llaman la atención del famoso sitio para adultos.

Lana Rhoades se coronó como la actriz porno más buscada en la plataforma Pornhub durante el 2019, así lo demostró el informe anual del sitio web de videos XXX.

Según los números que publicó la página para adultos mediante una gráfica; la nacida en Estados Unidos acumuló 345 millones 629 mil visualizaciones; dejando muy atrás a las demás histriones como Mia Khalifa o Riley Reid.

A través de su cuenta de Instagram; donde suele subir fotos con poca ropa; o detrás de cámaras de sus grabaciones; Rhoades agradeció el apoyo de sus seguidores, con sorprendentes revelaciones gráficas.

Actriz Lana Rhoades desbancó a todas las estrellas porno

La actriz porno más buscada del 2019, según revistas especializadas que mostraron estadísticas de visitas; llamadas e ingresos de las porno star más famosas del mundo; es sin ninguna duda la supermodelo erótica Lana Rhoades, quien se perfila también como la chica con mayor potencial de ingresos económicos del 2020.

Estas son las diez personalidades más buscadas de este año en Pornhub.

Lana Rhoades Mia Khalifa Riley Reid Abella Danger Brandi Love Jordi “El Niño Polla” Mia Malkova Kim Kardashian Nicole Aniston Lisa Ann

ACN/Reforma

