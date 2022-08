Real Madrid y Manchester United acuerdan traspaso de Casemiro (+ vídeo)

Compartir

Real Madrid y Manchester United acuerdan traspaso de Casemiro, por una cantidad de 70 millones de euros más incentivos, y el centrocampista brasileño abandona la casa blanca tras ocho temporadas con el primer equipo, como el decimocuarto jugador de la historia del club con más títulos con un total de 18.

«El Real Madrid y el Manchester United han acordado el traspaso del jugador Carlos Henrique Casemiro»; reza el comunicado lanzado por el conjunto madridista. «El Real Madrid quiere expresar su agradecimiento y su cariño a Casemiro, un jugador que ya forma parte de la leyenda de este club», añade.

Carlos Henrique José Francisco Venancio Casemiro llegó al Real Madrid el 31 de enero de 2013 procedente del Sao Paulo brasileño en una cesión que acabó convirtiéndose en compra por 5,8 millones de euros; tras un paso fugaz por el Castilla, debutó con el primer equipo y fue precisamente Carlo Ancelotti el técnico que decidió que creciese en una cesión de un año al Oporto.

Desde su regreso en 2015 ya fue indiscutible en el centro del campo del Real Madrid, club del que se marcha tras jugar 336 partidos -289 de titular-; marcar 31 goles y conquistar 18 títulos: 5 Ligas de Campeones; 3 Ligas; 1 Copa del Rey; 3 Supercopas de España; 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

Acuerdan traspaso de Casemiro

Acuerdan traspaso de Casemiro. La suculenta oferta económica que el Manchester United presentó a Casemiro, que se acerca al doble de los 7 millones de euros netos que percibía por temporada en el Real Madrid, han sido irrechazables para un jugador que tenía el deseo de probar una nueva aventura en el fútbol inglés tras ganarlo todo; a sus 30 años firma cuatro años con opción a un quinto con condiciones, por 12 millones netos por cada campaña.

Real Madrid agradeció en su comunicado la profesionalidad en todos los años que Casemiro ha pasado en el club. «Desde que llegó en enero de 2013 para jugar en el Castilla, con 20 años, Casemiro ha sido uno de los jugadores más trascendentales en una de las etapas más importantes y exitosas de nuestra historia»; señaló antes de resaltar cada título conseguido.

«A título individual, fue designado Mejor Jugador de la final de la Supercopa de Europa conquistada hace unos días en Helsinki y ha sido nominado al Balón de Oro 2022.Además de este brillante palmarés, Casemiro siempre representará para la memoria del madridismo los valores de nuestro club. Un jugador ejemplar que lo ha dado todo por el Real Madrid»; agregó.

Alistan despedida

El lunes 22 de agosto, Real Madrid hará una despedida a la altura de la leyenda de Casemiro. Desde las 11:30 horas en la Ciudad Real Madrid se llevará a cabo un acto institucional de homenaje y despedida; en el que el presidente Florentino Pérez dirá adiós a uno de los jugadores con los que guarda una relación especial.

Posteriormente y tras una rueda de prensa para despedirse de los medios de comunicación, el centrocampista brasileño viajará a Manchester para presenciar en Old Trafford el duelo de la Premier entre su nuevo equipo; Manchester United, ante el Liverpool.

«El Real Madrid es y será siempre su casa, y le desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida»; sentenció el club en el anuncio del traspaso de Casemiro.

El tercer traspaso más alto del club merengue

Acuerdan traspaso de Casemiro. La operación cerrada por Real Madrid con Manchester United por el traspaso de Carlos Henrique Casemiro, por 70 millones de euros más incentivos, pasa a ser la tercera mejor en la historia del club; tras los 117 millones dejados por el portugués Cristiano Ronaldo y los 75 por el argentino Ángel di María.

Manchester United aparece como el mejor comprador del Real Madrid. A los 75 millones de euros que abonó por Di María en agosto de 2014; se suman los 70 que pagará por Casemiro, que si cumple cláusulas añadidas, podrían llegar a los 80; también pagó hace un año 40 millones de euros por el central francés Raphael Varane.

Cristiano Ronaldo marcó el techo con los 112 millones de euros pagados por Juventus en julio de 2018; en el momento en el que CR7 sintió que había acabado un ciclo repleto de éxitos con Madrid.

Impresiones

“Case!!! ¡Bravo y gracias por todo!. Karim Benzema

“Aquí en Madrid dejas una trayectoria para la historia. Un placer jugar contigo amigo. Suerte”. Nacho Fernández

“¡Buena suerte, guerrero!”. David Alaba

“Agradecido por todo, Casemiro. Gratitud por los momentos, consejos y sobre todo por haber jugado a tu lado. Construimos una amistad y de aquí en adelante estoy apoyando tu éxito. ¡Eres un gigante!”. Éder Militao

“Case, Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu gran carrera. Gracias por todo y buena suerte”. Ferland Mendy

“Case, ha sido un placer compartir contigo todos estos años. Te deseo lo mejor en tu nueva etapa. ¡Leyenda!”. Mariano Díaz

“¡Casemito! Gracias por todos los momentos y principalmente por cada enseñanza tuya. Te deseo siempre lo mejor para ti y para toda tu familia. ¡¡Disfruten mucho esta nueva etapa!! ¡Eres un referente para nosotros!” Rodrygo Goes

«No hay mucho que decir para nosotros, gracias y gracias. Cada equipo necesita un CASEMIRO. ¡Buena suerte y que Dios te bendiga! ¡LEYENDA!, Vinicius Junior

«¡Mucha suerte Bobaooo! ¡Te echaremos de menos!». Thibaut Courtois

“Desliza a la izquierda -en referencia a su publicación en Instagram-, no encontrarás una final perdida con esta combinación. ¡Lo dice todo! Lo echaré de menos. Te voy a echar de menos”. Toni Kross

“Hoy sobran las palabras. Fuiste uno de los primeros que me abrió las puertas de su casa, que me dio una mano y siempre depositó su confianza en mí. Definitivamente me vas a hacer falta dentro del campo, pero seguro más fuera. Gracias por tanto Case”. Fede Valverde

“¡Muchas batallas luchadas junto a mi guerrero Case! Bienvenido a Mánchester, amigo”. Raphael Varane

