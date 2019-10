Acuerdan renovar CNE sin elecciones presidenciales

La Mesa Nacional de Diálogo instaló este lunes la mesa electoral; y elaboró el cronograma de trabajo para que se discuta la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE); en el cual no se plantean elecciones presidenciales derivadas de este mecanismo. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, afirmó que de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución; el único órgano del Estado facultado para escoger al Consejo Nacional Electoral (CNE) es la Asamblea Nacional.

Elecciones parlamentarias el año 2020

«Es un hecho fundamental que el año que viene haya elecciones parlamentarias«; dijo Francisco Ameliach. | Foto: Twitter @Mippcivzla

Una las tareas fundamentales es la de regresar al modelo de representación proporcional; y el proceso electoral previsto es el de las parlamentarias, señaló.

La Mesa Nacional de Diálogo instaló este lunes la mesa electoral; y elaboró el cronograma de trabajo para que se discuta la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE); informó el representante por el Gobierno, Francisco Ameliach.

Ameliach destacó que en la nueva jornada de discusión; ambas representaciones (Gobierno y oposición) plantearon varios temas fundamentales.

Tres temas fundamentales

1-Retomar el sistema de representación proporcional; 2-debatir amplias garantías para la observación internacional en las elecciones; y 3-discutir, en la mesa complementaria, todo lo relacionado con la conformación del nuevo CNE.

Asimismo, dijo que fue instalada la mesa para el área económica; que estará presidida por el economista Jesús Faría.

La mesa de partidos políticos; estará a cargo del vicepresidente Sectorial para el Socialismo Social y Territorial de Venezuela, Aristóbulo Istúriz; y al frente de la mesa electoral estará el vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez.

«Una de las cuestiones importantes de la Mesa Nacional de Diálogo; es ir dando respuestas y llegar a acuerdos parciales, soluciones al país».

Acuerdan renovar CNE sin elecciones presidenciales

«Es un hecho fundamental que el año que viene haya elecciones parlamentarias», puntualizó el miembro de la Comisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Francisco Ameliach, quien indicó que no se plantean elecciones presidenciales derivadas de este mecanismo.

“En la mesa electoral hicimos un pequeño cronograma sobre tres temas fundamentales: volver al sistema de representación proporcional, garantías amplias electorales que tiene que ver con la observación internacional y auditorías internas, y la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE)”, indicó.

Recalcó que una las tareas fundamentales es la de regresar al modelo de representación proporcional y aclaró que el proceso electoral previsto es el de las parlamentarias.

Ameliach indicó que las discusiones se realizan dentro de lo establecido por las leyes y la Constitución Nacional: “De las mesas saldrán propuestas dentro las leyes orgánicas y Constitución. Nosotros no podemos pasar por encima de la carta magna”.

No deje de leer: Reto de Guaidó a Maduro se viraliza en las redes(Opens in a new browser tab)

AN debe asumir designación del nuevo CNE

Para el presidente del Movimiento al Socialismo (MAS) e integrante de la Mesa Complementaria Electoral de la Mesa de Diálogo Nacional, Segundo Meléndez, la tarea de designar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) debe ser asumida por la Asamblea Nacional (actualmente en desacato).

“Si no lo hace se estaría poniendo de espaldas a las necesidades del país cuyos problemas deben ser resueltos por la vía electoral”, indicó.

Sostuvo que las propuestas que surjan de esta mesa complementaria serán llevadas por la facción parlamentaria de Cambiemos, de la que su partido forma parte.

“Esperamos que en los próximos días se avance significativamente en esta tarea de designación del CNE”, acotó Meléndez.

Señaló que la salida del desacato del Poder Legislativo venezolano “pasa por la necesidad de acuerdos políticos en la AN y nosotros llamamos a quienes constituyen la dirección de la AN para acepten que la negociación es la vía para alcanzar la superación de los problemas del país”.

El único ente que puede elegir un CNE es el Parlamento afirma Guaidó

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, afirmó que de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución, el único órgano del Estado facultado para escoger al Consejo Nacional Electoral (CNE) es la Asamblea Nacional.

Las declaraciones de Guaidó se producen después que este lunes, el dirigente del Psuv e integrante de la mesa de diálogo entre el gobierno nacional y partidos de la oposición, Francisco Ameliach, indicara que no se plantean elecciones presidenciales derivadas de este mecanismo.

“El único ente que puede elegir un CNE es el Parlamento. Ellos tratan de hacer todo este periplo, todo este panfleto, esta propaganda, básicamente para tratar de hacer ver que ellos están haciendo los pasos para tener una elección realmente libre (…) tratan de barnizar la tragedia”, dijo, según reseño Unión Radio.

ACN/AVN/VTV/teleSUR/JCM/agencias

No deje de leer: Sólo falta fecha para elecciones parlamentarias(Opens in a new browser tab)