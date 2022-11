Prensa suiza acusa a Qatar de espiar a la FIFA por años

Compartir

El Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS desestimó recurso de Nairo Quintana contra la sanción que le impuso la Unión Ciclista Internacional (UCI); que le descalificó del último Tour de Francia por infringir su reglamento médico; mientras que el ciclista insiste en su inocencia.

La UCI adoptó esta decisión después de que los análisis de dos muestras de sangre proporcionadas por el ciclista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022; revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales.

El tramadol es un analgésico prohibido por la UCI desde el 1 de marzo de 2019 para proteger la salud y la seguridad de los ciclistas ante los efectos secundarios de esta sustancia; pero no figura en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Tras la audiencia del caso celebrada el pasado 12 de octubre, el panel del TAS resolvió que la prohibición de la UCI en competición de tramadol se debe a razones médicas y no a razones de dopaje; por lo tanto, está dentro de las competencias y jurisdicción del organismo.

TAS desestimó recurso de Nairo Quintana

El panel también concluyó que las pruebas científicas confirman que las muestras de Nairo Quintana contenían tanto tramadol como sus dos metabolitos y sobre esta base determinó que la decisión impugnada debía mantenerse; por lo que desestimó el recurso del ciclista.

La UCI anunció el pasado 17 de agosto la descalificación de Quintana del último Tour, en el que acabó sexto, por infringir su reglamento médico y le impuso una multa de 5.000 francos suizos; tras lo que el corredor decidió recurrir al TAS y renunció a participar en la Vuelta a España aunque el reglamento permitía que compitiera en la misma.

La UCI acogió este jueves «con satisfacción» la decisión del TAS que, según explicaron en un escueto comunicado; «refuerza la validez de la prohibición de tramadol en el Reglamento Médico de la UCI para proteger la salud y la seguridad de los corredores».

El ciclista insiste en su inocencia

El ciclista colombiano Nairo Quintana insistió este jueves en que no consumió tramadol durante el Tour de Francia luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desestimara su recurso contra la sanción que le impuso la Unión Ciclista Internacional (UCI) por infringir su reglamento médico.

«A lo largo de mi carrera deportiva he tenido mucho más de 300 controles antidoping, dan más o menos tres controles por mes, y nunca he tenido un problema de dopaje en absoluto. Tengo muchas razones para no hacerlo y (…) no he tomado este producto»; expresó Quintana en un video.

«La vida sigue»

«Lamentablemente ha salido el resultado así (…) más adelante les comentaré toda la situación, el día a día, cómo sucedió, cómo presentamos nuestra defensa y valorando también por qué el TAS no la vio válida»; expresó Quintana, excorredor del Movistar y del Arkea Samsic.

El corredor de 32 años agregó: «La vida sigue, la tormenta tiene que pasar, seguimos mirando hacia adelante, tengo una linda familia, tengo un país y grandes amigos que me apoyan. Muchísimas gracias por esto».

Declaraciones de Nairo Quintana tras el resultado del TAS que mantuvo su descalificación del Tour de Francia 2022.#ciclismo pic.twitter.com/oURzPE6O8X — FELIX ANDRES SIERRA (@felixciclismo) November 3, 2022

ACN/MAS/Agencias

