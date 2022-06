Acusan de tres delitos a militantes de VP detenidos en Chacao

Compartir

Voluntad Popular, VP exigió liberación de jóvenes detenidos el martes 7 de junio; tras participar en la manifestación donde conmemoraron los cinco años de la muerte de Nehomar Lander, en el municipio Chacao, del estado Miranda.

Pero también en las redes sociales los ataques y críticas contra el alcalde Gustavo Duque, por las redes sociales no paran tras detenerlos, incluida una protesta este miércoles frente a la sede la alcaldía; aunque el burgomaestre se defendió, diciendo que fueron llevado a la sede de Polichacao, fueron apresados por una comisión del GOES.

«Después de terminar dicha actividad, cuatro de nuestros compañeros, Luis Martínez, Argelis Rovaina, Carlos Maneiro y Jholbert Godoy se dirigían a sus hogares en una unidad de transporte público (…) interceptada por funcionarios de Polichacao (policía municipal)», en la que fueron detenidos, junto a otros cinco civiles; explicó el dirigente de VP David Campobasso.

El político afirmó que luego fueron trasladados a la sede de Polichacao y que allí se encontraban funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales (GOES, antiguo GAES); órgano de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que se llevaron a los jóvenes hacia un lugar; hasta el momento, desconocido, por lo que llevan más de 24 horas que no saben nada de los detenidos.

VP exigió liberación de jóvenes…

«Los abogados y los familiares de nuestros hermanos siguen buscando el paradero, siguen realizando todos los procedimientos necesarios para saber donde se encuentran a más de 24 horas de haber desaparecido»; subrayó.

El martes, VP denunció la detención de los cuatro miembros de la organización por funcionarios de Polichacao y que posteriormente fueron «entregados» al GOES.

La exdiputada e integrante del partido Adriana Pichardo afirmó que la detención ocurrió cerca de las 12.00 hora localen la avenida Libertador del municipio Chacao, estado Miranda; luego de realizar una actividad conmemorativa «por los caídos» en el lugar donde murió Lander.

Detenidos otros cinco ciudadanos

Por su parte, la ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón alertó este miércoles que junto a los integrantes de la formación opositora; fueron detenidos otros cinco ciudadanos que no formaron parte de la conmemoración a Lander.

«Greisdi López, Julio Pérez y Armando Gale Morales fueron detenidos cuando una comisión de Polichacao subió a detener a jóvenes que habían ingresado al vehículo luego de participar en un homenaje a Nehomar Lander»; escribió la organización en Twitter.

Duque se defiende

El alcalde de Chacao, el opositor Gustavo Duque, explicó en un video difundido en Twitter este miércoles; que al terminar la manifestación los jóvenes fueron llevados a la sede de la Policía para recibir una charla por hacer grafitis en el «inicio» del mural del maestro Juvenal Ravelo.

«Estos jóvenes no fueron reseñados ante la Policía, no fueron esposados, no fueron encarcelados. Estaban en un salón (…) esperando para recibir la charla (…) En ese momento llega el GOES y manifiestan que el procedimiento lo llevaban ellos y que estaban en la avenida Libertador monitoreando el evento y que debían ser entregados a esta instancia»; relató.

Duque explicó que la Policía de Chacao realizó el trámite y en estos momentos los jóvenes están detenidos «injustamente».

#8Jun “Posición del Alcalde Gustavo Duque, con respecto a los hechos acontecidos el día de ayer”. pic.twitter.com/CkrblPoWkI — Gustavo Duque Sáez (@duquegustavoS) June 8, 2022

Críticas y protesta por acción del alcalde

«En Chacao, todo mal… Alcalde @duquegustavoS, esta noche cuando se acueste a dormir, piense en los muchachos que entregó, le digo con propiedad, que deben estar durmiendo en el piso, con la misma ropa hasta que los presenten, sin poder ir al baño y con hambre», colgó Lisbeth Añez (@MamaLisVzla), que en su cuenta dice ser defensora de DDHH y fue presa política en 2017.

«Lamentable lo sucedido ayer en Chacao, es parte de lo que veremos de ahora en adelante. Un municipio que fue bastión de la lucha por la libertad y la Democracia hoy se convierte en zona roja para quienes pensamos distinto a la Dictadura», colgó el exconcejal de Voluntad Popular de ese municipio Alfredo Jimeno R (@AlfredoJimenoR).

«Logros del la Alcaldía de @Chacao: 1) Talar árboles 2) Remolcar vehículos ilegalmente 3) Poner multas sin sentido 4) Entregar a jóvenes inocentes a la PNB»; posteó el periodista Santiago Romero (@Santiago_Romero).

«Las contradicciones entre el comunicado de PoliChacao y el video del alcalde Gustavo Duque, además del tuit borrado, enturbian más el papel de las autoridades de Chacao en el caso de los jóvenes, y evidencian su responsabilidad en esta detención arbitraria y desaparición forzada»; indicó el periodista Gabriel Bastidas (@Gbastidas), por reseñar cuatro de una larga lista de reclamos, además de una protesta realizada frente a la sede de la alcaldía de Chacao, con una de las consignas fue «Duque farsante, entregas estudiantes».

“Duque farsante, entregas estudiantes” es una de las consignas que gritaron manifestantes frente a la sede de la Alcaldía de Chacao en el Rosal. Rechazan la detención de un grupo de jóvenes. pic.twitter.com/sHNeBdfHiV — Osmary Hernandez (@osmarycnn) June 8, 2022

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: Joe Biden y Juan Guaidó conversan por teléfono y esto se dicen

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN