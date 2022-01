Adamari López fue hospitalizada por Covid-19

Compartir

La actriz y animadora, Adamari López, anunció que fue hospitalizada tras dar positivo por Covid-19, un contagio que la preocupó de inmediato por la mala experiencia que tuvo tres años atrás.

A través de stories publicados en Instagram, Adamari, indicó que al enterarse que se encontraba contagiada de Covid-19; decidió de inmediato tomar medidas más severas para cuidarse, por lo que junto a su equipo optó por ser hospitalizada, a fin de recibir un tratamiento especial.

“Tomando las medidas de precaución necesarias y hablando con mis doctores y mi equipo médico, tomamos la decisión de, por los síntomas que tenía; entrar al hospital y darme tratamiento”, detalló la actriz.

Recordó, que hace aproximadamente tres años tuvo influenza y se vio bastante delicada de salud. La presentadora de un “Hoy Día”, dijo que ya se encuentra en la comodidad de su hogar.

Asimismo, Adamari aseguró que se siente mejor, pero volvió a destacar que cuando iniciaron los síntomas, pensó que se trataba de un fuerte catarro. Una condición que se ha repetido en los millones de personas contagiadas por la diferencia de indicios entre la variante ómicron que es mucho más contagiosa.

“No tengo el pecho apretado, toda la congestión que tenía ha ido mermando. Ya me vine a la casa, aún sigo positiva a COVID-19; según las pruebas que me hice, pero me siento muchísimo mejor. El tratamiento me funcionó muy bien”, agregó.

Por ahora, Adamari espera a que el virus pase y dos de sus pruebas salgan negativas; antes de retomar su vida laboral frente a las cámaras de Telemundo.

Hija de Adamari López también dio positiva a Covid-19

Cuando Adamari informó a su comunidad en las redes sociales que había dado positivo; sus fans se preocuparon mucho no sólo por su salud sino por la de su hija de seis años, Alaïa. En esta nueva actualización de su caso, la puertorriqueña explicó que su hija también estuvo enferma y fue ella quien pudo haberla contagiado.

“Alaïta está bien. Ella, entiendo yo, que fue quien me pegó el COVID-19 a mí. Creemos que lo pudo haber agarrado en alguna de sus actividades escolares o extracurriculares, porque ella fue la primera que presentó síntomas”, recordó.

