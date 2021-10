¿Adele lanzará nuevo álbum? Vallas con el número 30 generan dudas

A comienzos de éste mes, dos vallas publicitarias con el número 30 aparecieron en varias partes del mundo; por lo que se comenzaron a generar dudas de que si ¿Adele lanzará su nuevo álbum?.

De hecho, hay especulaciones en las redes sociales de que podría estar en camino otro trabajo discográfico; tomando en cuenta que durante el 2019, la artista escribió en su cuenta de Instagram que «’30’ será un disco de drum and bass para ahuyentarlos a todos».

Por esa razón, llamar a su nuevo álbum «30» coincide con el patrón anterior de la cantante al nombrar a sus trabajos discográficos; por la edad que tenía en el tiempo en el que los escribió.

Es de recordar, que cuando ella tenía 30, fue un año importante en su vida, ya que se separó de su exesposo Simon Konecki.

Aunado a lo antes explicado, ya existen varios rumores de que la nueva canción de Adele saldría esta semana; por ende la instalación de estos carteles publicitarios acercan más a los seguidores a pensar que sea realidad.

Respecto a ello, según reseña el portal Rock and pop, después de que Taylor Swift moviera el lanzamiento de «Red» del 19 de noviembre al 12 de noviembre; los fanáticos de Adele se preguntaron si el cambio se había hecho para que ambos trabajos discográficos no coincidieran.

Además, vale recordar, que en el 2020, la cantante Adele quien al parecer lanzará nuevo álbum, animó el programa Saturday Night Live (SNL); donde compartió que aún estaba terminando su nuevo disco.

Ahora, es importante mencionar en que lugares se encuentran estos carteles, por ejemplo los anuncios panorámicos del sucesor de los discos «19», «21» y «25»; se pueden observar en Dublín, capital de Irlanda y el otro en Dubái, ciudad en los Emiratos Árabes Unidos.

The ‘30’ projections around the world were reportedly ordered by Sony, who Adele is signed under. #Adele30 pic.twitter.com/V8b8mKNxhp

— Pop Crave (@PopCrave) October 2, 2021