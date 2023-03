Mira lo que dijo Adele de Piqué tras ver entrevista de Shakira con Jimmy Fallon

La cantante colombiana Shakira estuvo de invitada en el show de Jimmy Fallon, donde cantó su tema Sesión 53 acompañada por el productor argentino, Bizarrap. Está presentación no pasó desapercibida para la intérprete británica Adele, quien lanzó un dardo al ex de la barranquillera, Gerard Piqué.

Además, de vivir una increíble presentación donde el público de Jimmy Fallon también fue el protagonista; Shakira y Bizarrap recibieron certificados por los récords Guinness que consiguieron con el lanzamiento de su tema hace unos meses.

Y, parece, que Adele no podía quedarse al margen de todo lo que esa canción; con dardos directos a Piqué y a su actual pareja, Clara Chía.

Durante su interacción con algunos fanáticos en uno de sus conciertos después de la presentación de Shakira y Bizarrap en el talk show; Adele fue cuestionada por una de sus fanáticas sobre la colombiana.

“Vi su actuación anoche en Jimmy Fallon… ¡oh, su exmarido está en problemas!”; dijo la británica al referirse a Piqué.

La mediática separación entre Shakira y Piqué va a cumplir un año de hacerse pública y, desde entonces, la controversia ha generado de todo.

