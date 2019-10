«Los adolescentes de Venezuela» expulsados de Perú

Por ingresar de manera irregular a Perú fueron expulsados; tres miembros del grupo de salsa “Los Adolescentes de Venezuela”; indicó la Superintendencia Nacional de Migraciones. También informó el organismo que los muchachos no podrán regresar a ese país hasta dentro de 15 años.

«Los artistas, quienes son de Venezuela, entraron al país por medio del Puente Internacional Huaquillas – Aguas Verdes, ubicado en Tumbes. A los extranjeros se les intervino en el Puesto de Verificación Migratoria de Carpitas, cuando iban camino a Piura para realizar una gira musical en distintas ciudades del norte», señaló el portal www.larepublica.pe.

Expulsado de Perú el grupo de salsa «Los adolescentes de Venezuela»

Los tres intervenidos fueron identificados como Keiser Eliud Mendoza Gutiérrez, de 35 años; Mauro José Valero Sierralta, de 37 años; y Reymer José Sanguino Duarte, de 26 años.

«En el caso de los dos primeros se detectó que no tenían movimiento migratorio en el sistema de Migraciones, por lo que se aplicó el artículo 58°, inciso b, de la Ley de Migraciones, que establece la expulsión».

Sobre el tercer integrante de ‘Los Adolescentes de Venezuela’, su registro migratorio mostró exceso de permanencia. Él ingresó al Perú en calidad de turista el pasado 22 de mayo con una autorización de permanencia de 60 días; no obstante, excedió el permiso en 157 días, informa la prensa peruana.

«Además, Valero realizaba actividades que no correspondían a su calidad migratoria, ya que para los músicos extranjeros corresponde la visa de artista. En un principio, los tres intervenidos negaron haber ofrecido presentaciones musicales; pero luego de que los videos e imágenes demostraron lo contrario reconocieron haber vulnerado las leyes migratorias».

Además de la expulsión, también se les aplicó una prohibición para ingresar al Perú por 15 años. Todos los Puestos de Control Fronterizo (PCF) ya han sido alertados al respecto.

ACN/agencias

No deje de leer: Diputada peruana exige cerrar la frontera expulsar a los venezolanos (Video)(Opens in a new browser tab)