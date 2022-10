Adriana Ramírez Sánchez: La venezolana que triunfa dando tips de vida sana

No dejes de leer: Un venezolano construye «muros de esperanza» en medio de la desgracia

Es así como nace el nombre que actualmente le da mucho más reconocimiento que el propio de pila: MO4T (Mom of 4 Transform) y posteriormente, la llevó a crear la APP “Reto Divertido” con la cual comparte todos sus conocimientos a aquellos que desean ser el motor de cambio de sus propias vidas.

Graduada Magna Cum Laude con honores en la carrera de Medicina Deportiva en Keiser University (Estados Unidos), Ramírez no dudó ni un instante que esto era a lo que se quería dedicar en cuerpo y alma. Pero fue con la llegada de sus 4 hijos que tomó el impulso necesario para hacer realidad una idea que luego la convertiría en todo un ejemplo a seguir para muchas mujeres: Su cuerpo totalmente cambiado y con exceso de peso por los distintos embarazos, la motivaron a contar esa particular experiencia de vida, sus altibajos y su magnífico proceso de cambio a través de las redes.

Tal es el caso de Adriana Ramírez Sánchez , una criolla que desde hace varios años se ha enfocado en convertir sus conocimientos y su voz en eco para el mundo entero con sus recomendaciones de cómo llevar una rutina de alimentación adecuada y ejercicios para el día a día, con el fin no sólo de transformar nuestros cuerpos y aspecto físico para mejor, sino también para tener una calidad de vida más sana con el paso del tiempo ya que ello se traduce en esa anhelada longevidad.

Cada día van proliferando más y más historias de venezolanos que están dejando su bandera en alto en diferentes nichos, demostrando que no sólo somos el país de las mujeres bellas, el béisbol y el petróleo, sino que tenemos muchos profetas en otras tierras que van dejando huella adonde quiera que van con sus valiosos trabajos, sus hallazgos y sus buenas noticias.