Afganos desesperados entregan a sus hijos en el aeropuerto para que los saquen del país

La llegada de los talibanes al poder en Afganistán ha desatado tal pánico que desde el domingo el aeropuerto de Kabul es un caos, cientos de personas intentan huir como sea.

El desespero es tal que algunos afganos entregan a sus hijos pequeños a soldados de EEUU y del Reino Unido para que los saquen del país.

El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, ha advertido este jueves de que el Reino Unido no puede hacerse responsable ni evacuar a menores no acompañados. Wallace hacía esta afirmación al ser preguntado por una impactante imagen en la que se ve cómo una madre pasa por lo alto del muro que rodea el aeropuerto a su hija, que no tendrá más de dos años, para que la recojan los soldados aliados.

«No podemos quedarnos con un menor no acompañado», ha dicho Wallace en declaraciones a Sky News, que ha apuntado que si el soldado se quedó con la niña es porque la familia también iba a entrar. «Si la niña fue aceptada, sería porque la familia también lo iba a ser». El ministro ha admitido que es «un reto» llegar al aeropuerto sorteando a los cientos de personas que se agolpan en los alrededores. «Estamos mirando de encontrar otros modos de llevar estos casos», ha dicho.

Desesperación de los afganos por escapar

Wallace ha explicado que los soldados británicos destinados en el aeropuerto están afrontando situaciones complicadas dada la desesperación de los afganos por escapar. «Es muy, muy difícil para esos soldados; como se aprecia en el vídeo, tratar con esta gente desesperada, que solo quieren salir de su país», ha dicho.

Además, también se han difundido imágenes de soldados consolando a niños que se encuentran solos y a mujeres y jóvenes; agolpadas a las puertas de las instalaciones pidiendo ayuda de manera desesperada.

Hace unos días varios afganos murieron al caer al vacío desde las ruedas de un avión a las que se aferraron para poder salir del país. De hecho, Estados Unidos está investigando el hallazgo de restos humanos en los elementos exteriores de una aeronave.

