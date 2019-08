Agencia secreta de EE.UU. necesita una “guarida subterránea” rápido

La agencia del gobierno de EE.UU. que creó la red que terminó por convertirse en Internet (DARPA) necesita una guarida subterránea. Y la cosa es para «rápido», para el viernes 30 de agosto, para ser aún mas específicos.

La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA, por sus siglas), que ha participado en una serie de proyectos, incluidos los implantes neuronales para soldados estadounidenses, dio a conocer su “extraña necesidad”, en un tweet del miércoles que provocó algunas respuestas sospechosas e interesantes.

“¡Atención, habitantes de la ciudad! Estamos interesados en identificar túneles e instalaciones subterráneos urbanos de propiedad de la universidad o administrados comercialmente capaces de albergar investigación y experimentación”, tuiteó DARPA.

The ideal space would be a human-made underground environment spanning several city blocks w/ complex layout & multiple stories, including atriums, tunnels & stairwells. Spaces

that are currently closed off from pedestrians or can be temporarily used for testing are of

interest. pic.twitter.com/GkWKm2w2p9

— DARPA (@DARPA) August 28, 2019