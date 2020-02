Agenda secreta en reunión sorpresa Zapatero-Maduro

El ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se reunió este viernes por sorpresa con Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores de Caracas, sede del Ejecutivo, sin que hasta el momento hayan trascendido las razones del encuentro.

En la reunión también estuvieron presentes Cilia Flóres, y dos de los vicepresidentes, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, según imágenes difundidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El ex mandatario español manifestó su respaldo a la mesa de diálogo en el mes de septiembre de 2019, al consideró a esta iniciativa como algo «muy positivo».

Para el año 2016 a finales del mes de octubre se instaló la Mesa de Diálogo Nacional en la que participó Zapatero como mediador internacional para desarticular el odio y establecer la paz en la nación suramericana.

A tres semanas de la polémica escala en España de Delcy

Mientras tanto medios españoles informaron que el ex jefe de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra en Venezuela, adonde llegó este viernes en el vuelo de Iberia IB6673 Madrid-Caracas, cuando se cumplen tres semanas de la polémica escala en España de la vicepresidenta de aquel país, Delcy Rodríguez, cuya deportación evitó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Zapatero, quien ha viajado ya en 38 ocasiones al país iberoamericano; es firme defensor de un cambio de postura de la Unión Europea y de España; que incluya acabar con las sanciones a los jerarcas chavistas -incluida la prohibición de vuelos a Europa; y congelación de todas sus cuentas en el exterior; para «no demonizarle» y facilitar un acuerdo entre Gobierno y oposición; para dar paso a la convocatoria de unas elecciones libres.

ACN/EFE

