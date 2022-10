Agotadas las entradas para el concierto de Olga Tañón en el Poliedro de Caracas

Compartir

Agotadas las entradas para el concierto que dará la cantante puertorriqueña Olga Tañón este sábado, 1 de octubre, en el Poliedro de Caracas.

La artista expresó la tarde de este viernes su agradecimiento al público venezolano al conocer la noticia.

«¡Gracias, Venezuela! Estamos sold out. Taquillas completamente agotadas. Mañana tendremos un Poliedro lleno de amor y no me cansaré de agradecerles por tanto cariño. Esto será un suceso y estoy feliz de que lo viviremos juntos ¡Gracias, gracias, gracias mi Venezuela!», expresó la intérprete en sus redes sociales.

Olga Tañón llegó a Venezuela el martes, 27 de septiembre, fecha en la que mostró su emoción por regresar al país, al cual considera su propia tierra, tras siete años de ausencia.

«Venezuela, no solo nos hemos preocupado por presentarles un show espectacular sino también por todos los aspectos de seguridad. Gracias a todas las entidades públicas y privadas que han participado en la planificación, prevención y logística de este monumental concierto», dijo la intérprete previamente.

La «casa llena» ocurre luego de la arremetida por parte del oficialismo contra la cantante.

En su programa Con el mazo dando Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, acusara a Olga Tañon el miércoles de «mentirosa» y «falta de coherencia», tras conocer que daría un concierto en el país. Esto, por su postura crítica contra el gobierno de Nicolás Maduro

