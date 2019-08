Agricultores lincharon a 7 secuestradores y acabaron con la banda

No obstante, optaron por bajar los cadáveres y trasladarlos hasta la comandancia de la policía local. Además les prendieron fuego a las viviendas de los delincuentes.

Según las autoridades los hechos se registraron el miércoles en los municipios de Tepexco y Cohuecan. De acuerdo con la Secretaría General de Gobierno de Puebla a un agricultor lo secuestraron unos delincuentes. Se llevaron en un auto Kia de color azul. No obstante, los pobladores se organizaron y comenzaron a buscar a la víctima y sus victimarios.