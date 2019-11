El aguacate una panacea para la salud

El consumo regular del aguacate (Palta) tiene extraordinarios beneficios; para la salud en todos los órdenes, según descubre un grupo de científicos; quienes invitan a utilizar hasta la semilla (pepa) como té y comer una palta diaria. La investigación fue publicada en la revista The Journal of Nutrition.

Grupo de científicos descubre beneficios al comer una palta diaria

El consumo regular del Aguacate (la palta) ayuda a reducir enormemente; el colesterol maligno para el cuerpo como también mejorar el metabolismo en general.

Un llamativo estudio realizado por científicos pertenecientes; a la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos; ha descubierto que, consumir una palta (aguacate) diario; entrega increíbles beneficios para la salud de las personas.

Entre los beneficios corporales que el consumo de este fruto entrega a la salud; se encuentran, la reducción notoria del colesterol «malo»; el cual puede generar diversos problemas cardiovasculares y puede ser encontrado en altas cantidades; en personas con problemas de sobrepeso y obesidad.

Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista The Journal of Nutrition; y para llegar a estas conclusiones se analizó el caso de 45 adultos entre los 21 y 71 años; los cuales tenían cierto grado de problemas de peso.

Aguacate (Palta) y beneficios para la salud

El grupo de investigadores, para llegar a estos llamativos resultados; le sugirieron a todos los participantes que llevaran una dieta típica en los Estados Unidos; con el objetivo de que estos comenzaran una base nutricional similar.

Luego de este proceso, cada adulto siguió durante cinco semanas; tres dietas sucesivas, con un orden asignado al azar, donde el principal componente en la primera era un bajo componente en grasas y sin la presencia de palta.

La segunda consistía en una alimentación moderada en grasas y una cantidad media de paltas, mientras que la tercer tipo de alimentación consistía el mismo consumo de grasas y comer este fruto una vez al día.

La pepa del aguacate una panacea para la salud

Un té con la semilla (pepa) de la palta (aguacate) tiene beneficios adicionales desde el punto de vista psicosomático, tranquilizante y con iguales ayudas que la ingesta de la pulpa, según determinó el grupo de científicos de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos.

Los resultados arrojaron que el consumir por lo menos una palta al día se asocia directamente a una baja considerable de todos los tipos de colesterol «malo» en la sangre, haciendo que a Lipoproteina de baja intensidad oxidada (LDL) y todas las partículas pequeñas y densas de LDL disminuyan considerablemente.

Para los expertos, los beneficios que entrega el consumo de este fruto una vez al día tienen directa incidencia en la prevención de enfermedades como el cáncer y las enfermedades cardíacas, porque en el caso que estas partículas de colesterol se oxiden, comienza una reacción en cadena que puede fomentar la arteriosclerosis, por lo que el consumo de estos alimentos ayuda a prevenir esta situación.

